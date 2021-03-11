***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.541.501.101 1.877.885.618Satışların Maliyeti20 -1.151.639.694 -1.334.612.924TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)389.861.407 543.272.694BRÜT KAR (ZARAR)389.861.407 543.272.694Genel Yönetim Giderleri22 -203.731.823 -229.556.624Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 373.026.812 87.186.678Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -353.420.853 -105.479.670ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)205.735.543 295.423.078Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 11.666.817 4.410.868Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -1.453.891 -1.268.361Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 3.059.271 24.794.204FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)219.007.740 323.359.789Finansman Gelirleri27 109.917.535 54.942.443Finansman Giderleri28 -462.002.557 -163.380.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-133.077.282 214.921.594Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.868.774 -19.457.693Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -49.742.669 -55.074.586Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 32.873.895 35.616.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-149.946.056 195.463.901DÖNEM KARI (ZARARI)-149.946.056 195.463.901Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.233.555 3.108.822Ana Ortaklık Payları-169.179.611 192.355.079Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) (Kr) 30 -0,07000000 0,07900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI423.381.185 319.778.575Dönem Karı (Zararı)-149.946.056 195.463.901Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler520.477.875 255.322.232Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 154.426.575 127.438.468Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8 18.146.502 25.810.499Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.101.962 23.537.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.101.962 23.537.942Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7,27,28 79.919.144 41.137.505Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -23.934.579 -17.684.568Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler103.853.723 58.822.073Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler248.287.115 46.537.566Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -3.059.271 -24.794.204Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.868.774 19.457.693Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25,26 -10.212.926 -3.803.237İşletme S -18.182.093 14.775.265Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.282.310 -5.600.271Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.634.958Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-632.701 -394.799Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.756.478 -50.892.835YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.213.580 -170.152.403İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-13.923.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.453.860 9.101.465Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.454.713 9.101.465Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri999.147Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.868.016 -190.877.547Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -49.567.215 -175.742.802Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -23.300.801 -15.134.745Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler36.018.076 24.287.304İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler36.018.076 24.287.304Alınan Temettüler6 1.182.500 1.259.375FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-118.723.983 -203.739.201Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 629.080.104 339.884.116Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -597.816.388 -326.438.040Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.424.046 -73.943.183Ödenen Temettüler31 -47.992.500 -128.803.766Ödenen Faiz-55.505.732 -32.122.896Alınan Faiz27 23.934.579 17.684.568YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)282.443.622 -54.113.029Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi80.042.568 66.324.883NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)362.486.190 12.211.854DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 208.942.627 196.730.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 571.428.817 208.942.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 571.830.186 209.130.875Finansal Yatırımlar9.435.386 54.421.815Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 9.435.386 54.421.815Ticari Alacaklar168.762.629 216.999.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 5.343.963 3.873.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 163.418.666 213.125.657Diğer Alacaklar108.639.964 103.432.569İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 36.106.731 26.647.884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 72.533.233 76.784.685Stoklar10 19.545.205 16.524.734Peşin Ödenmiş Giderler27.722.513 29.502.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 27.722.513 29.502.211Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 2.777.130 6.456.151Diğer Dönen Varlıklar17.087.134 16.389.181İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 17.087.134 16.389.181ARA TOPLAM925.800.147 652.856.579TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR925.800.147 652.856.579DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar18.361.495 3.659.590Vadeli Mevduatlar5 18.027.205 3.325.300Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar334.290 334.290Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 334.290 334.290Diğer Alacaklar133.821.116 117.972.173İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 74.351.957 81.497.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 59.469.159 36.475.166Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 157.711.645 129.954.118Maddi Duran Varlıklar489.167.243 457.159.082Tesis, Makine ve Cihazlar11 229.200.254 199.684.081Taşıtlar11 48.526.570 44.216.323Mobilya ve Demirbaşlar11 33.081.792 33.753.940Özel Maliyetler11 174.965.648 172.563.328Yapılmakta Olan Yatırımlar11 3.392.979 6.941.410Kullanım Hakkı Varlıkları12 510.665.322 428.056.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar338.120.218 285.431.765Şerefiye13 73.295.661 60.932.266Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 264.824.557 224.499.499Peşin Ödenmiş Giderler7.710.156 20.038.235İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 7.710.156 20.038.235Ertelenmiş Vergi Varlığı29 156.752.202 102.587.821Diğer Duran Varlıklar24.059.858 21.874.312İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 24.059.858 21.874.312TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.836.369.255 1.566.733.109TOPLAM VARLIKLAR2.762.169.402 2.219.589.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar149.354.675 21.421.438İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar149.354.675 21.421.438Banka Kredileri7 149.354.675 21.421.438Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları569.056.025 534.989.770İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları569.056.025 534.989.770Banka Kredileri7 436.473.537 441.030.490Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 132.582.488 93.959.280Ticari Borçlar128.227.619 134.699.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 8.892.303 21.948.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 119.335.316 112.751.613Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 35.804.414 53.986.507Diğer Borçlar86.794.158 18.401.711İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 57.712.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 29.081.658 18.401.711Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24.101.894 17.032.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 24.101.894 17.032.046Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 28.760.852 7.569.141Kısa Vadeli Karşılıklar33.709.370 23.779.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 25.614.891 16.996.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.094.479 6.782.526Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.700.345 8.860.670İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 10.700.345 8.860.670ARA TOPLAM1.066.509.352 820.739.957TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.066.509.352 820.739.957UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.087.252.580 704.550.286İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.087.252.580 704.550.286Banka Kredileri7 505.135.294 339.762.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 582.117.286 364.787.559Diğer Borçlar20.323.200 16.806.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 20.323.200 16.806.306Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.000.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.000.589Uzun Vadeli Karşılıklar34.788.905 28.354.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 34.788.905 28.354.292Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 29.562.138 21.497.424Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler75.435.163 55.204.459İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 75.435.163 55.204.459TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.249.362.575 826.412.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.315.871.927 1.647.152.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar356.603.862 510.178.196Ödenmiş Sermaye19 24.300.000 24.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.110.446 -24.024.964Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.110.446 -24.024.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.110.446 -24.024.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)262.085.889 136.376.158Yabancı Para Çevrim Farkları262.085.889 136.376.158Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.387.905 63.387.956Yasal Yedekler19 74.387.905 63.387.956Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları192.120.125 117.783.967Net Dönem Karı veya Zararı-169.179.611 192.355.079Kontrol Gücü Olmayan Paylar89.693.613 62.258.768TOPLAM ÖZKAYNAKLAR446.297.475 572.436.964TOPLAM KAYNAKLAR2.762.169.402 2.219.589.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514Diğer Düzeltmeler71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757Transferler12.757.500 191.826.456 -204.583.956Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)453.095 39.133.603 192.355.079 231.941.777 6.314.386 238.256.163Dönem Karı (Zararı)192.355.079 192.355.079 3.108.822 195.463.901Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)453.095 39.133.603 39.586.698 3.205.564 42.792.262Kar Payları-128.803.766 -128.803.766 -128.803.766Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-403.147 -403.147 14.416.443 14.013.296Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964Transferler10.999.949 181.355.130 -192.355.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.085.482 125.709.731 -169.179.611 -46.555.362 32.526.350 -14.029.012Dönem Karı (Zararı)-169.179.611 -169.179.611 19.233.555 -149.946.056Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.085.482 125.709.731 122.624.249 13.292.795 135.917.044Kar Payları-105.705.001 -105.705.001 -6.405.476 -112.110.477Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -27.110.446 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-149.946.056 195.463.901DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.192.782 480.226Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.921.804 148.054Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-374.070 498.624Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-374.070 498.624Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.103.092 -166.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.006.918 -38.255Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi96.174 -128.197Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar139.109.826 42.312.036Yabancı Para Çevrim Farkları139.109.826 42.312.036Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)139.109.826 42.312.036DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)135.917.044 42.792.262TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.029.012 238.256.163Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32.526.350 6.314.386Ana Ortaklık Payları-46.555.362 231.941.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917507BIST