***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 451.090.935 401.883.516Satışların Maliyeti20 -334.868.125 -317.253.270TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)116.222.810 84.630.246BRÜT KAR (ZARAR)116.222.810 84.630.246Genel Yönetim Giderleri-59.435.964 -52.484.715Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler116.220.702 92.024.555Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-135.171.555 -75.152.490ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.835.993 49.017.596Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.311.930 2.877.790Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-9.092 -1.256.447Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.162.430 4.928.861FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.301.261 55.567.800Finansman Gelirleri21 33.767.364 22.411.830Finansman Giderleri22 -121.435.051 -112.978.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-46.366.426 -34.998.899Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri68.395 -3.461.251Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -12.801.752 -6.320.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 12.870.147 2.858.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-46.298.031 -38.460.150DÖNEM KARI (ZARARI)-46.298.031 -38.460.150Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.978.003 2.113.249Ana Ortaklık Payları-53.276.034 -40.573.399Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç / (kayıp) (Kr) 24 -0,02200000 -0,01700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.457.463 28.369.089Dönem Karı (Zararı)-46.298.031 -38.460.150Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler151.668.862 48.411.033Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 41.713.636 37.109.464Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.677.150 2.158.362Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.075.655 1.555.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.075.655 1.555.151Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 23.485.647 11.711.506Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.928.878 -3.739.524Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29.414.525 15.451.030Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler80.250.437 221.950Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -1.162.430 -4.928.861Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-68.395 3.461.251Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.302.838 -2.877.790İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-237.106.910 29.074.736Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-65.456.797 31.691.914Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-89.472.010 5.977.106İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.002.544 330.256İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.469.466 5.646.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-180.994.495 -26.309.403Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.299.888 -2.504.767Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-19.938.033 8.409.216Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.851.556 -6.509.802İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.877.821 -9.133.859İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.729.377 2.624.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)30.963.643 862.892Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.239.114 17.457.580Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-131.736.079 39.025.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -2.818.986 -4.656.972Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.050.060 -320.804Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.852.338 -5.678.754YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.150.268 -29.610.126Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.260.589 7.554.484Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 4.260.589 7.149.231Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri405.253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.190.966 -35.995.554Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.731.890 -33.660.995Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-459.076 -2.334.559Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.184.355 -1.169.056İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.184.355 -1.169.056Alınan Temettüler1.265.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-147.230.896 109.413.196Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri188.101.162 215.673.664Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-242.515.181 -83.956.505Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.260.440 -23.360.300Ödenen Temettüler-47.992.500Ödenen Faiz-7.492.815 -2.683.187Alınan Faiz5.928.878 3.739.524YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-318.538.091 108.172.159Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi210.917.807 78.577.477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-107.620.284 186.749.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ571.428.818 208.942.627DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 463.808.534 395.692.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 464.236.611 571.830.186Finansal Yatırımlar61.891.966 9.435.386Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 61.891.966 9.435.386Ticari Alacaklar255.281.976 168.762.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 12.346.507 5.343.963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 242.935.469 163.418.666Diğer Alacaklar179.569.953 108.639.964İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 40.411.579 36.106.731İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 139.158.374 72.533.233Stoklar10 22.845.093 19.545.205Peşin Ödenmiş Giderler39.614.602 27.722.513İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 39.614.602 27.722.513Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 10.333.949 2.777.130Diğer Dönen Varlıklar14.725.146 17.087.134İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 14.725.146 17.087.134ARA TOPLAM1.048.499.296 925.800.147TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.048.499.296 925.800.147DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar32.711.834 18.361.495Vadeli Mevduatlar5 32.711.834 18.361.495Diğer Alacaklar259.202.991 133.821.116İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 80.777.761 74.351.957İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 178.425.230 59.469.159Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 12.381.694 157.711.645Maddi Duran Varlıklar518.327.888 489.167.243Tesis, Makine ve Cihazlar11 255.058.169 229.200.254Taşıtlar11 52.833.702 48.526.570Mobilya ve Demirbaşlar11 34.470.457 33.081.792Özel Maliyetler11 173.950.555 174.965.648Yapılmakta Olan Yatırımlar11 2.015.005 3.392.979Kullanım Hakkı Varlıkları12 479.499.750 510.665.322Maddi Olmayan Duran Varlıklar565.645.172 338.120.218Şerefiye13 80.446.075 73.295.661Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 485.199.097 264.824.557Peşin Ödenmiş Giderler15.756.100 7.710.156İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 15.756.100 7.710.156Ertelenmiş Vergi Varlığı23 178.971.597 156.752.202Diğer Duran Varlıklar25.120.417 24.059.858İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 25.120.417 24.059.858TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.087.617.443 1.836.369.255TOPLAM VARLIKLAR3.136.116.739 2.762.169.402KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar254.706.250 281.937.163İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar254.706.250 281.937.163Banka Kredileri7 174.591.914 149.354.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 80.114.336 132.582.488Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları490.080.724 436.473.537İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları490.080.724 436.473.537Banka Kredileri7 490.080.724 436.473.537Ticari Borçlar143.079.175 128.227.619İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 5.014.482 8.892.303İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 138.064.693 119.335.316Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 64.026.369 35.804.414Diğer Borçlar27.956.310 86.794.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 57.712.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 27.956.310 29.081.658Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.956.132 24.101.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 32.956.132 24.101.894Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 23.660.490 28.760.852Kısa Vadeli Karşılıklar46.956.880 33.709.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 39.356.613 25.614.891Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.600.267 8.094.479Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.279.753 10.700.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 14.279.753 10.700.345ARA TOPLAM1.097.702.083 1.066.509.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.097.702.083 1.066.509.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.197.316.179 1.087.252.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.197.316.179 1.087.252.580Banka Kredileri7 576.188.974 505.135.294Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 621.127.205 582.117.286Diğer Borçlar25.450.203 20.323.200İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 25.450.203 20.323.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.000.589 2.000.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.000.589 2.000.589Uzun Vadeli Karşılıklar31.490.254 34.788.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 31.490.254 34.788.905Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 35.038.949 29.562.138Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler144.403.128 75.435.163İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 144.403.128 75.435.163TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.435.699.302 1.249.362.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.533.401.385 2.315.871.927ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar380.935.723 356.603.862Ödenmiş Sermaye19 24.300.000 24.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.110.446 -27.110.446Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.110.446 -27.110.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.110.446 -27.110.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)339.693.784 262.085.889Yabancı Para Çevrim Farkları339.693.784 262.085.889Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.387.905 74.387.905Yasal Yedekler19 74.387.905 74.387.905Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.940.514 192.120.125Net Dönem Karı veya Zararı-53.276.034 -169.179.611Kontrol Gücü Olmayan Paylar221.779.631 89.693.613TOPLAM ÖZKAYNAKLAR602.715.354 446.297.475TOPLAM KAYNAKLAR3.136.116.739 2.762.169.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964Transferler192.355.079 -192.355.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.908.377 -40.573.399 -22.665.022 4.473.448 -18.191.574Dönem Karı (Zararı)-40.573.399 -40.573.399 2.113.249 -38.460.150Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.908.377 17.908.377 2.360.199 20.268.576Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.313.971 -1.313.971 1.313.971Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.024.964 154.284.535 63.387.956 308.825.075 -40.573.399 486.199.203 68.046.187 554.245.390Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -27.110.446 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475Transferler-169.179.611 169.179.611Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)77.607.895 -53.276.034 24.331.861 77.262.610 101.594.471Dönem Karı (Zararı)-53.276.034 -53.276.034 6.978.003 -46.298.031Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)77.607.895 77.607.895 70.284.607 147.892.502Kar Payları-7.710.730 -7.710.730Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış62.534.138 62.534.138Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -27.110.446 339.693.784 74.387.905 22.940.514 -53.276.034 380.935.723 221.779.631 602.715.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-46.298.031 -38.460.150DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar105.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)105.327Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar147.787.175 20.268.576Yabancı Para Çevrim Farkları147.787.175 20.268.576DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.892.502 20.268.576TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.594.471 -18.191.574Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar77.262.610 4.473.448Ana Ortaklık Payları24.331.861 -22.665.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938798BIST