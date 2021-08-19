***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 974.405.046 653.051.280 523.314.111 251.167.764Satışların Maliyeti20 -716.093.973 -547.462.269 -381.225.848 -230.208.999TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20 258.311.073 105.589.011 142.088.263 20.958.765BRÜT KAR (ZARAR)258.311.073 105.589.011 142.088.263 20.958.765Genel Yönetim Giderleri-132.266.125 -100.056.390 -72.830.161 -47.571.675Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler171.340.875 159.322.649 55.120.173 67.298.094Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-196.068.968 -145.605.675 -60.897.413 -70.453.185ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)101.316.855 19.249.595 63.480.862 -29.768.001Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler85.579 3.001.876 -2.226.351 124.086Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.334.649 -440.130 -78.202Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.204.156 -3.991.555 1.041.726 -8.920.416FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)103.157.368 16.925.267 61.856.107 -38.642.533Finansman Gelirleri21 107.563.755 47.856.800 73.796.391 25.444.970Finansman Giderleri22 -255.177.126 -209.860.788 -133.742.075 -96.882.259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-44.456.003 -145.078.721 1.910.423 -110.079.822Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.499.001 -5.625.778 3.430.606 -2.164.527Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -25.715.731 -19.308.541 -12.913.979 -12.988.541Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 29.214.732 13.682.763 16.344.585 10.824.014SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-40.957.002 -150.704.499 5.341.029 -112.244.349DÖNEM KARI (ZARARI)-40.957.002 -150.704.499 5.341.029 -112.244.349Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.814.109 7.153.328 5.836.106 5.040.079Ana Ortaklık Payları-53.771.111 -157.857.827 -495.077 -117.284.428Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç/(kayıp) (Kr) -0,02200000 -0,06500000 -0,00020373 -0,04800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI127.911.317 144.487.300Dönem Karı (Zararı)-40.957.002 -150.704.499Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler212.470.257 252.550.623Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 85.159.495 74.588.254Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.269.880 7.626.014Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.028.863 8.464.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.028.863 8.464.305Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler46.838.704 32.098.200Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -14.685.151 -9.541.851Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler61.523.855 41.640.051Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler64.689.876 123.158.393Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -2.204.156 3.991.555Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -3.499.001 5.625.778Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler186.596 -3.001.876İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.092.693 56.675.869Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.629.694 53.736.222İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.229.936 -9.063İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-52.859.630 53.745.285Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.862.630 -32.766.994Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-900 -1.956.482Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.763.636 11.295.374Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.036.162 14.276.219İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.422.348 -11.026.543İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.458.510 25.302.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23.084.884 -7.780.820Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.228.507 19.872.350Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları174.605.948 158.521.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -6.190.250 -6.108.420Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.720.017 -747.236Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38.784.364 -7.179.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-48.261.808 20.909.179Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.316.579Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 3.103.536Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 213.043Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.722.022 -48.108.984Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -10.810.283 -35.280.059Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -911.739 -12.828.925Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler20.706.567 15.421.636İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler20.706.567 15.421.636Alınan Temettüler6 1.343.750Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-58.590.103 50.279.948FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-297.570.977 117.782.893Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri272.105.474 476.703.587Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-424.747.222 -308.554.256Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-62.164.830 -48.608.889Ödenen Temettüler-65.423.230Ödenen Faiz-32.026.320 -11.299.400Alınan Faiz21 14.685.151 9.541.851YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-217.921.468 283.179.372Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi135.477.034 30.550.520NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-82.444.434 313.729.892DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ571.428.818 208.942.627DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 488.984.384 522.672.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 490.056.877 571.830.186Finansal Yatırımlar76.048.356 9.435.386Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 10.381.181 9.435.386Vadeli Mevduatlar5 65.667.175Ticari Alacaklar236.122.011 168.762.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.189.223 5.343.963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 233.932.788 163.418.666Diğer Alacaklar170.938.254 108.639.964İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 41.440.703 36.106.731İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 129.497.551 72.533.233Stoklar10 23.788.117 19.545.205Peşin Ödenmiş Giderler16 41.536.864 27.722.513Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 9.687.547 2.777.130Diğer Dönen Varlıklar15 9.792.449 17.087.134ARA TOPLAM1.057.970.475 925.800.147TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.057.970.475 925.800.147DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 39.750.593 18.361.495Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 33.672.358 9.007.900Vadeli Mevduatlar5 5.911.585 9.019.305Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 166.650 334.290Diğer Alacaklar252.557.341 133.821.116İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 64.689.111 74.351.957İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 187.868.230 59.469.159Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 13.834.681 157.711.645Maddi Duran Varlıklar11 525.920.877 489.167.243Kullanım Hakkı Varlıkları12 486.216.858 510.665.322Maddi Olmayan Duran Varlıklar575.641.503 338.120.218Şerefiye13 86.789.157 73.295.661Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 488.852.346 264.824.557Peşin Ödenmiş Giderler16 14.012.060 7.710.156Ertelenmiş Vergi Varlığı23 196.709.994 156.752.202Diğer Duran Varlıklar15 35.121.222 24.059.858TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.139.765.129 1.836.369.255TOPLAM VARLIKLAR3.197.735.604 2.762.169.402KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar280.914.940 281.937.163İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar280.914.940 281.937.163Banka Kredileri7 184.979.864 149.354.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 95.935.076 132.582.488Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 491.854.616 436.473.537Ticari Borçlar152.605.070 128.227.619İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 5.392.007 8.892.303İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 147.213.063 119.335.316Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 72.349.302 35.804.414Diğer Borçlar28.161.017 86.794.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 57.712.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 28.161.017 29.081.658Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 27.048.617 24.101.894Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 28.495.246 28.760.852Kısa Vadeli Karşılıklar46.222.146 33.709.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.362.553 25.614.891Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.859.593 8.094.479Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 13.433.680 10.700.345ARA TOPLAM1.141.084.634 1.066.509.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.141.084.634 1.066.509.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.152.516.615 1.087.252.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.152.516.615 1.087.252.580Banka Kredileri7 513.311.578 505.135.294Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 639.205.037 582.117.286Diğer Borçlar26.098.464 20.323.200İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 26.098.464 20.323.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.000.589 2.000.589Uzun Vadeli Karşılıklar37.616.824 34.788.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 37.616.824 34.788.905Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 32.986.872 29.562.138Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 152.249.596 75.435.163TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.403.468.960 1.249.362.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.544.553.594 2.315.871.927ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar418.434.046 356.603.862Ödenmiş Sermaye19 24.300.000 24.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.074.649 -27.110.446Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.074.649 -27.110.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.074.649 -27.110.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)378.112.521 262.085.889Yabancı Para Çevrim Farkları378.112.521 262.085.889Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 74.387.905 74.387.905Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.479.380 192.120.125Net Dönem Karı veya Zararı-53.771.111 -169.179.611Kontrol Gücü Olmayan Paylar234.747.964 89.693.613TOPLAM ÖZKAYNAKLAR653.182.010 446.297.475TOPLAM KAYNAKLAR3.197.735.604 2.762.169.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler192.355.079 -192.355.079 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-479.509 51.497.387 -157.857.827 -106.839.949 13.551.120 -93.288.829Dönem Karı (Zararı)-157.857.827 -157.857.827 7.153.328 -150.704.499Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-479.509 51.497.387 51.017.878 6.397.792 57.415.670Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları10.999.949 -116.704.949 -105.705.000 -105.705.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.504.473 187.873.545 74.387.905 192.120.126 -157.857.827 296.319.276 77.123.859 373.443.135Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -27.110.446 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-169.179.611 169.179.611 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.797 116.026.632 -53.771.111 62.291.318 90.140.675 152.431.993Dönem Karı (Zararı)-53.771.111 -53.771.111 12.814.109 -40.957.002Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.797 116.026.632 116.062.429 77.326.566 193.388.995Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-7.710.730 -7.710.730Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması62.624.406 62.624.406Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-461.134 -461.134 -461.134Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -27.074.649 378.112.521 74.387.905 22.479.380 -53.771.111 418.434.046 234.747.964 653.182.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-40.957.002 -150.704.499 5.341.029 -112.244.349DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar153.702 -501.759 48.375 -501.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)165.878 -338.984 165.878 -338.984Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -247.798 -105.327 -247.798Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-247.798 -105.327 -247.798Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.176 85.023 -12.176 85.023Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-12.176 21.314 -12.176 21.314Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi63.709 63.709Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar193.235.293 57.917.429 45.448.118 37.648.853Yabancı Para Çevrim Farkları193.235.293 57.917.429 45.448.118 37.648.853DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)193.388.995 57.415.670 45.496.493 37.147.094TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)152.431.993 -93.288.829 50.837.522 -75.097.255Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar90.140.675 13.551.120 12.878.065 9.077.672Ana Ortaklık Payları62.291.318 -106.839.949 37.959.457 -84.174.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959192BIST