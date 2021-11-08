***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.716.699.052 1.106.897.254 742.294.006 453.845.974Satışların Maliyeti20 -1.156.251.572 -835.743.959 -440.157.599 -288.281.690TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20 560.447.480 271.153.295 302.136.407 165.564.284BRÜT KAR (ZARAR)560.447.480 271.153.295 302.136.407 165.564.284Genel Yönetim Giderleri-198.527.086 -149.279.667 -66.260.961 -49.223.277Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler203.689.098 360.363.347 32.348.223 201.040.698Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-240.626.591 -340.212.955 -44.557.623 -194.607.280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)324.982.901 142.024.020 223.666.046 122.774.425Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.134.145 3.191.086 18.048.566 189.210Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.449.674 -1.399.125 -5.000.452 -64.476Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.658.502 -4.226.941 454.346 -235.386FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)340.325.874 139.589.040 237.168.506 122.663.773Finansman Gelirleri21 127.125.317 107.615.146 19.561.562 59.758.346Finansman Giderleri22 -301.955.018 -432.109.134 -46.777.892 -222.248.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)165.496.173 -184.904.948 209.952.176 -39.826.227Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.029.328 -6.044.980 -14.528.329 -419.202Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -39.302.013 -38.318.871 -13.586.282 -19.010.330Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 28.272.685 32.273.891 -942.047 18.591.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)154.466.845 -190.949.928 195.423.847 -40.245.429DÖNEM KARI (ZARARI)154.466.845 -190.949.928 195.423.847 -40.245.429Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.448.486 13.223.600 8.634.377 6.070.272Ana Ortaklık Payları133.018.359 -204.173.528 186.789.470 -46.315.701Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç/(kayıp) (Kr) 24 0,05500000 -0,08400000 0,07700000 -0,01900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI335.644.435 312.302.280Dönem Karı (Zararı)154.466.845 -190.949.928Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler290.655.474 463.231.019Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 128.878.619 114.565.509Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.879.479 11.973.217Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.811.905 11.962.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.811.905 11.962.820Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.530.746 50.296.221Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-22.310.658 -20.807.669Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler94.841.404 71.103.890Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler63.045.417 267.352.417Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -2.658.502 4.226.941Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.029.328 6.044.980Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.861.518 -3.191.086İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.926.391 56.974.129Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 35.842.597Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-114.708.822 -19.624.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.975.005 -1.009.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-117.683.827 -18.614.885Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.360.814 -29.070.017Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler378.819 -3.080.559Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.922.183 -12.993.709Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.125.534 21.284.621İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.654.890 -14.911.761İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)52.780.424 36.196.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)29.704.036 4.940.155Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.857.039 59.675.652Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları392.195.928 329.255.220Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -19.198.035 -7.346.087Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.739.096 -1.047.363Vergi İadeleri (Ödemeleri)-35.614.362 -8.559.490YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-66.802.203 -34.983.570Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.221.588 4.589.449Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 13.221.588 4.530.727Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 58.722Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.176.234 -56.522.609Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -24.050.715 -41.176.975Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.125.519 -15.345.634Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler19.576.501 16.949.590İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler19.576.501 16.949.590Alınan Temettüler2.886.345 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-75.310.403 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-398.658.482 -18.948.864Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri411.282.557 597.563.053Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-666.962.012 -499.961.784Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-83.188.376 -58.478.547Ödenen Temettüler-57.712.500 -47.992.500Ödenen Faiz-54.471.898 -30.886.755Alınan Faiz22.310.658 20.807.669Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30.083.089 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-129.816.250 258.369.846Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi144.994.730 115.851.243NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.178.480 374.221.089DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 571.428.818 208.942.627DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 586.607.298 583.163.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 587.350.071 571.830.186Finansal Yatırımlar62.110.060 9.435.386Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 14.212.145 9.435.386Vadeli Mevduatlar5 47.897.915 0Ticari Alacaklar301.589.558 168.762.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.444.153 5.343.963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 299.145.405 163.418.666Diğer Alacaklar177.719.808 108.639.964İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 42.380.305 36.106.731İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 135.339.503 72.533.233Stoklar10 23.408.398 19.545.205Peşin Ödenmiş Giderler16 34.982.309 27.722.513Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 7.339.620 2.777.130Diğer Dönen Varlıklar15 21.285.648 17.087.134ARA TOPLAM1.215.785.472 925.800.147TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.215.785.472 925.800.147DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 40.655.820 18.361.495Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 34.381.960 9.007.900Vadeli Mevduatlar5 6.107.210 9.019.305Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 166.650 334.290Diğer Alacaklar262.838.295 133.821.116İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 64.490.856 74.351.957İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 198.347.439 59.469.159Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 12.920.675 157.711.645Maddi Duran Varlıklar11 523.191.843 489.167.243Kullanım Hakkı Varlıkları12 476.397.464 510.665.322Maddi Olmayan Duran Varlıklar574.989.122 338.120.218Şerefiye13 85.474.267 73.295.661Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 489.514.855 264.824.557Peşin Ödenmiş Giderler16 19.725.162 7.710.156Ertelenmiş Vergi Varlığı23 198.543.661 156.752.202Diğer Duran Varlıklar15 38.914.015 24.059.858TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.148.176.057 1.836.369.255TOPLAM VARLIKLAR3.363.961.529 2.762.169.402KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar275.973.771 281.937.163İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar275.973.771 281.937.163Banka Kredileri7 173.655.002 149.354.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 102.318.769 132.582.488Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 443.715.704 436.473.537Ticari Borçlar183.694.441 128.227.619İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 9.159.464 8.892.303İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 174.534.977 119.335.316Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 78.968.454 35.804.414Diğer Borçlar38.413.826 86.794.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 0 57.712.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 38.413.826 29.081.658Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 25.158.451 24.101.894Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 28.894.826 28.760.852Kısa Vadeli Karşılıklar47.094.885 33.709.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 39.239.770 25.614.891Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.855.115 8.094.479Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 15.117.733 10.700.345ARA TOPLAM1.137.032.091 1.066.509.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.137.032.091 1.066.509.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.106.567.076 1.087.252.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.106.567.076 1.087.252.580Banka Kredileri7 478.298.967 505.135.294Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 628.268.109 582.117.286Diğer Borçlar25.986.122 20.323.200İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 25.986.122 20.323.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.017.947 2.000.589Uzun Vadeli Karşılıklar35.306.256 34.788.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 35.306.256 34.788.905Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 34.996.041 29.562.138Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 158.911.814 75.48.196 62.258.768 572.436.964Transferler10.999.950 181.355.129 -192.355.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-534.860 159.158.262 -204.173.528 -45.550.126 33.350.178 -12.199.948Dönem Karı (Zararı)-204.173.528 -204.173.528 13.223.600 -190.949.928Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-534.860 159.158.262 158.623.402 20.126.578 178.749.980Kar Payları-105.705.000 -105.705.000 -105.705.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.559.824 295.534.420 74.387.906 192.120.125 -204.173.528 357.609.099 96.922.917 454.532.016Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -27.110.446 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475Transferler-169.179.611 169.179.611 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.051.270 126.581.041 133.018.359 258.548.130 103.846.035 362.394.165Dönem Karı (Zararı)133.018.359 133.018.359 21.448.486 154.466.845Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.051.270 126.581.041 125.529.771 82.397.549 207.927.320Kar Payları-7.710.730 -7.710.730Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması62.624.406 62.624.406Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-461.134 -461.134 -461.134Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -28.161.716 388.666.930 74.387.905 22.479.380 133.018.359 614.690.858 248.453.324 863.144.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)154.466.845 -190.949.928 195.423.847 -40.245.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-933.431 -560.468 -1.087.133 -58.709Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-925.967 -394.160 -1.091.845 -55.176Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -256.881 0 -9.083Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -256.881 0 -9.083Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.464 90.573 4.712 5.550Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-7.464 24.528 4.712 3.214Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 66.045 0 2.336Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar208.860.751 179.310.448 15.625.458 121.393.019Yabancı Para Çevrim Farkları208.860.751 179.310.448 15.625.458 121.393.019DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)207.927.320 178.749.980 14.538.325 121.334.310TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)362.394.165 -12.199.948 209.962.172 81.088.881Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar103.846.035 33.350.178 13.705.360 19.799.058Ana Ortaklık Payları258.548.130 -45.550.126 196.256.812 61.289.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975991BIST