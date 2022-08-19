***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 00:57
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 2.480.897.820 974.405.046 1.386.139.161 523.314.111
Satışların Maliyeti
20 -1.646.293.587 -717.490.689 -894.670.320 -383.017.783
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 834.604.233 256.914.357 491.468.841 140.296.328
BRÜT KAR (ZARAR)
20 834.604.233 256.914.357 491.468.841 140.296.328
Genel Yönetim Giderleri
-266.837.739 -133.103.480 -145.033.085 -73.093.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
72.297.634 20.202.424 46.513.409 11.738.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-47.365.724 -55.343.888 -2.539.363 -24.136.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
592.698.404 88.669.413 390.409.802 54.804.245
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
439.257 85.579 319.204 -2.226.351
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.235 -449.222 -2.448 -440.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.910.106 2.204.156 0 1.041.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
591.224.320 90.509.926 390.726.558 53.179.490
Finansman Gelirleri
21 84.666.085 75.963.859 39.872.742 44.118.013
Finansman Giderleri
22 -152.046.049 -73.084.035 -94.058.168 -38.799.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
523.844.356 93.389.750 336.541.132 58.498.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-112.282.331 -13.917.086 -66.607.924 -8.283.403
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -97.846.804 -25.715.731 -63.827.086 -12.913.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.435.527 11.798.645 -2.780.838 4.630.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
411.562.025 79.472.664 269.933.208 50.214.674
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6 -4.195.834 0 -4.195.834 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
407.366.191 79.472.664 265.737.374 50.214.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.363.087 12.814.109 17.456.353 5.836.106
Ana Ortaklık Payları
377.003.104 66.658.555 248.281.021 44.378.568
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse başına kazanç/(kayıp) (Kr) 24 0,15700000 0,02700000 0,10200000 0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
493.143.777 32.379.194
Dönem Karı (Zararı)
407.366.191 79.472.664
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
378.589.226 133.073.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 166.042.234 86.070.820
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.367.037 3.765.193
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.400.079 13.910.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.400.079 13.910.958
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
81.451.571 46.838.704
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -22.868.175 -14.685.151
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
104.319.746 61.523.855
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.623.943 -29.411.252
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 6.105.940 -2.204.156
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
112.282.330 13.917.086
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-436.022 186.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-227.491.389 -133.472.788
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.006.483 -75.220.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.804.097 3.154.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-223.202.386 -78.375.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.479.140 -185.844.780
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.475.440 -4.528.731
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-67.561.797 -20.377.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.778.629 24.377.451
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.845.054 -3.500.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.623.683 27.877.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
52.521.271 39.286.576
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.731.571 88.834.245
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
558.464.028 79.073.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -10.256.123 -6.190.250
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.064.926 -1.720.017
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.999.202 -38.784.364
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-177.633.203 -75.141.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
823.702 112.985
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 823.702 112.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.239.710 -11.461.495
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -77.659.814 -10.553.695
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -50.579.896 -907.800
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
34.833.593 20.706.567
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
34.833.593 20.706.567
Alınan Temettüler
6 0 1.343.750
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-85.050.788 -85.843.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-607.763.986 -289.860.247
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.765.093 272.105.474
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-553.208.001 -424.747.222
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.836.657 -62.164.830
Ödenen Temettüler
-164.025.000 -57.712.500
Ödenen Faiz
-42.327.596 -32.026.320
Alınan Faiz
21 22.868.175 14.685.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-292.253.412 -332.622.621
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
228.462.905 250.178.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.790.507 -82.444.434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.093.574.832 571.428.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.029.784.325 488.984.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.030.394.590 1.093.962.834
Finansal Yatırımlar
142.600.348 63.208.735
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 20.456.200 49.130.668
Vadeli Mevduatlar
5 122.144.148 14.078.067
Ticari Alacaklar
592.894.158 380.688.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.393.839 589.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 589.500.319 380.099.036
Diğer Alacaklar
399.579.562 279.619.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 108.913.059 60.554.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 290.666.503 219.064.756
Stoklar
10 45.296.461 40.821.021
Peşin Ödenmiş Giderler
16 115.538.391 48.588.050
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 9.609.010 8.197.661
Diğer Dönen Varlıklar
15 15.950.069 14.666.920
ARA TOPLAM
2.351.862.589 1.929.753.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.351.862.589 1.929.753.409
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 ılan Finansal Varlıklar
21.119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
21.119
Diğer Alacaklar
374.806.246 361.676.712
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 64.295.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 374.806.246 297.380.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 18.099.611 20.391.743
Maddi Duran Varlıklar
11 1.039.797.365 874.801.839
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.165.488.935 1.063.607.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.000.297.702 821.266.380
Şerefiye
13 136.636.142 119.963.138
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 863.661.560 701.303.242
Peşin Ödenmiş Giderler
16 26.889.242 26.277.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 281.717.566 256.168.334
Diğer Duran Varlıklar
15 73.573.300 57.404.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.039.219.260 3.535.073.478
TOPLAM VARLIKLAR
6.391.081.849 5.464.826.887
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
283.595.666 369.181.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
283.595.666 369.181.951
Banka Kredileri
7 60.904.900 170.104.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 222.690.766 199.077.376
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 714.205.300 674.004.935
Ticari Borçlar
371.731.059 293.952.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.935.087 11.780.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 363.795.972 282.172.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 154.725.098 102.203.827
Diğer Borçlar
58.387.969 58.426.581
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 58.387.969 58.426.581
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 93.961.764 53.572.646
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 96.176.820 49.917.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.037.156 63.115.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 74.785.042 54.068.019
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.252.114 9.047.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 22.505.960 25.182.643
ARA TOPLAM
1.878.326.792 1.689.558.051
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.878.326.792 1.689.558.051
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.757.601.958 1.697.489.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.757.601.958 1.697.489.920
Banka Kredileri
7 559.428.843 634.359.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.198.173.115 1.063.130.627
Diğer Borçlar
45.669.537 39.168.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 45.669.537 39.168.652
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.539.429 2.078.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.884.541 45.879.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 49.884.541 45.879.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 103.223.561 85.460.436
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 297.173.148 235.346.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.255.092.174 2.105.423.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.133.418.966 3.794.981.801
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.842.999.368 1.353.924.062
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
179.081.492 86.094.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.956.456 -34.956.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.956.456 -34.956.456
Yabancı Para Çevrim Farkları
214.037.948 121.050.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
796.318.591 613.208.705
Yabancı Para Çevrim Farkları
796.318.591 613.208.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 91.996.776 74.387.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
374.299.405 22.479.380
Net Dönem Karı veya Zararı
377.003.104 533.453.896
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
414.663.515 315.921.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.257.662.883 1.669.845.086
TOPLAM KAYNAKLAR
6.391.081.849 5.464.826.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -27.110.446 0 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475
Transferler
-169.179.611 169.179.611 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.797 -7.511.128 71.048.603 66.658.555 130.231.827 90.140.675 220.372.502
Dönem Karı (Zararı)
66.658.555 66.658.555 12.814.109 79.472.664
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.797 -7.511.128 71.048.603 63.573.272 77.326.566 140.899.838
Kar Payları
0 -7.710.730 -7.710.730
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 62.624.406 62.624.406
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-461.134 -461.134 0 -461.134
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -27.074.649 -7.511.128 333.134.492 74.387.905 22.479.380 66.658.555 486.374.555 234.747.964 721.122.519
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 121.050.632 613.208.705 74.387.905 22.479.380 533.453.896 1.353.924.062 315.921.024 1.669.845.086
Transferler
533.453.896 -533.453.896 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.987.316 183.109.886 377.003.104 653.100.306 98.742.491 751.842.797
Dönem Karı (Zararı)
377.003.104 377.003.104 30.363.087 407.366.191
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.987.316 183.109.886 0 276.097.202 68.379.404 344.476.606
Kar Payları
17.608.871 -181.633.871 -164.025.000 0 -164.025.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 214.037.948 796.318.591 91.996.776 374.299.405 377.003.104 1.842.999.368 414.663.515 2.257.662.883
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
407.366.191 79.472.664 265.737.374 50.214.674
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
92.987.316 -7.357.426 42.491.112 -3.007.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 153.702 0 48.375
Yabancı Para Çevrim Farkları
92.987.316 -7.511.128 42.491.112 -3.055.656
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
251.489.290 148.257.264 111.002.724 26.456.257
Yabancı Para Çevrim Farkları
251.489.290 148.257.264 111.002.724 26.456.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
344.476.606 140.899.838 153.493.836 23.448.976
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
751.842.797 220.372.502 419.231.210 73.663.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
98.742.491 90.140.675 51.802.069 12.878.065
Ana Ortaklık Payları
653.100.306 130.231.827 367.429.141 60.785.585
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056983
BIST