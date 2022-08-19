***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 2.480.897.820 974.405.046 1.386.139.161 523.314.111Satışların Maliyeti20 -1.646.293.587 -717.490.689 -894.670.320 -383.017.783TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20 834.604.233 256.914.357 491.468.841 140.296.328BRÜT KAR (ZARAR)20 834.604.233 256.914.357 491.468.841 140.296.328Genel Yönetim Giderleri-266.837.739 -133.103.480 -145.033.085 -73.093.831Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler72.297.634 20.202.424 46.513.409 11.738.268Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-47.365.724 -55.343.888 -2.539.363 -24.136.520ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)592.698.404 88.669.413 390.409.802 54.804.245Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler439.257 85.579 319.204 -2.226.351Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.235 -449.222 -2.448 -440.130Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-1.910.106 2.204.156 0 1.041.726FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)591.224.320 90.509.926 390.726.558 53.179.490Finansman Gelirleri21 84.666.085 75.963.859 39.872.742 44.118.013Finansman Giderleri22 -152.046.049 -73.084.035 -94.058.168 -38.799.426SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)523.844.356 93.389.750 336.541.132 58.498.077Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-112.282.331 -13.917.086 -66.607.924 -8.283.403Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -97.846.804 -25.715.731 -63.827.086 -12.913.979Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -14.435.527 11.798.645 -2.780.838 4.630.576SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)411.562.025 79.472.664 269.933.208 50.214.674DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6 -4.195.834 0 -4.195.834 0DÖNEM KARI (ZARARI)407.366.191 79.472.664 265.737.374 50.214.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30.363.087 12.814.109 17.456.353 5.836.106Ana Ortaklık Payları377.003.104 66.658.555 248.281.021 44.378.568Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç/(kayıp) (Kr) 24 0,15700000 0,02700000 0,10200000 0,01800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI493.143.777 32.379.194Dönem Karı (Zararı)407.366.191 79.472.664Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler378.589.226 133.073.949Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 166.042.234 86.070.820Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.367.037 3.765.193Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.400.079 13.910.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22.400.079 13.910.958Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler81.451.571 46.838.704Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -22.868.175 -14.685.151Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler104.319.746 61.523.855Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-13.623.943 -29.411.252Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 6.105.940 -2.204.156Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler112.282.330 13.917.086Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-436.022 186.596İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-227.491.389 -133.472.788Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-226.006.483 -75.220.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.804.097 3.154.740İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-223.202.386 -78.375.289Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-166.479.140 -185.844.780Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.475.440 -4.528.731Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-67.561.797 -20.377.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.778.629 24.377.451İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.845.054 -3.500.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)81.623.683 27.877.747Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)52.521.271 39.286.576Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.731.571 88.834.245Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları558.464.028 79.073.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -10.256.123 -6.190.250Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-2.064.926 -1.720.017Vergi İadeleri (Ödemeleri)-52.999.202 -38.784.364YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-177.633.203 -75.141.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri823.702 112.985Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 823.702 112.985Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-128.239.710 -11.461.495Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -77.659.814 -10.553.695Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -50.579.896 -907.800Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler34.833.593 20.706.567İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler34.833.593 20.706.567Alınan Temettüler6 0 1.343.750Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-85.050.788 -85.843.375FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-607.763.986 -289.860.247Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri208.765.093 272.105.474Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-553.208.001 -424.747.222Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-79.836.657 -62.164.830Ödenen Temettüler-164.025.000 -57.712.500Ödenen Faiz-42.327.596 -32.026.320Alınan Faiz21 22.868.175 14.685.151YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-292.253.412 -332.622.621Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi228.462.905 250.178.187NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.790.507 -82.444.434DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.093.574.832 571.428.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.029.784.325 488.984.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.030.394.590 1.093.962.834Finansal Yatırımlar142.600.348 63.208.735Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 20.456.200 49.130.668Vadeli Mevduatlar5 122.144.148 14.078.067Ticari Alacaklar592.894.158 380.688.778İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.393.839 589.742İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 589.500.319 380.099.036Diğer Alacaklar399.579.562 279.619.410İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 108.913.059 60.554.654İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 290.666.503 219.064.756Stoklar10 45.296.461 40.821.021Peşin Ödenmiş Giderler16 115.538.391 48.588.050Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 9.609.010 8.197.661Diğer Dönen Varlıklar15 15.950.069 14.666.920ARA TOPLAM2.351.862.589 1.929.753.409TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.351.862.589 1.929.753.409DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 ılan Finansal Varlıklar21.119Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar21.119Diğer Alacaklar374.806.246 361.676.712İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 64.295.790İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 374.806.246 297.380.922Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 18.099.611 20.391.743Maddi Duran Varlıklar11 1.039.797.365 874.801.839Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.165.488.935 1.063.607.040Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.000.297.702 821.266.380Şerefiye13 136.636.142 119.963.138Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 863.661.560 701.303.242Peşin Ödenmiş Giderler16 26.889.242 26.277.786Ertelenmiş Vergi Varlığı23 281.717.566 256.168.334Diğer Duran Varlıklar15 73.573.300 57.404.380TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.039.219.260 3.535.073.478TOPLAM VARLIKLAR6.391.081.849 5.464.826.887KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar283.595.666 369.181.951İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar283.595.666 369.181.951Banka Kredileri7 60.904.900 170.104.575Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 222.690.766 199.077.376Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 714.205.300 674.004.935Ticari Borçlar371.731.059 293.952.430İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 7.935.087 11.780.141İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 363.795.972 282.172.289Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 154.725.098 102.203.827Diğer Borçlar58.387.969 58.426.581İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 58.387.969 58.426.581Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 93.961.764 53.572.646Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 96.176.820 49.917.869Kısa Vadeli Karşılıklar83.037.156 63.115.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 74.785.042 54.068.019Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.252.114 9.047.150Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 22.505.960 25.182.643ARA TOPLAM1.878.326.792 1.689.558.051TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.878.326.792 1.689.558.051UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.757.601.958 1.697.489.920İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.757.601.958 1.697.489.920Banka Kredileri7 559.428.843 634.359.293Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.198.173.115 1.063.130.627Diğer Borçlar45.669.537 39.168.652İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 45.669.537 39.168.652Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.539.429 2.078.680Uzun Vadeli Karşılıklar49.884.541 45.879.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 49.884.541 45.879.138Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 103.223.561 85.460.436Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 297.173.148 235.346.924TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.255.092.174 2.105.423.750TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.133.418.966 3.794.981.801ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.842.999.368 1.353.924.062Ödenmiş Sermaye19 24.300.000 24.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)179.081.492 86.094.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.956.456 -34.956.456Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.956.456 -34.956.456Yabancı Para Çevrim Farkları214.037.948 121.050.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)796.318.591 613.208.705Yabancı Para Çevrim Farkları796.318.591 613.208.705Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 91.996.776 74.387.905Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları374.299.405 22.479.380Net Dönem Karı veya Zararı377.003.104 533.453.896Kontrol Gücü Olmayan Paylar414.663.515 315.921.024TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.257.662.883 1.669.845.086TOPLAM KAYNAKLAR6.391.081.849 5.464.826.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -27.110.446 0 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475Transferler-169.179.611 169.179.611 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.797 -7.511.128 71.048.603 66.658.555 130.231.827 90.140.675 220.372.502Dönem Karı (Zararı)66.658.555 66.658.555 12.814.109 79.472.664Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.797 -7.511.128 71.048.603 63.573.272 77.326.566 140.899.838Kar Payları0 -7.710.730 -7.710.730Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 62.624.406 62.624.406Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-461.134 -461.134 0 -461.134Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -27.074.649 -7.511.128 333.134.492 74.387.905 22.479.380 66.658.555 486.374.555 234.747.964 721.122.519Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -34.956.456 121.050.632 613.208.705 74.387.905 22.479.380 533.453.896 1.353.924.062 315.921.024 1.669.845.086Transferler533.453.896 -533.453.896 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)92.987.316 183.109.886 377.003.104 653.100.306 98.742.491 751.842.797Dönem Karı (Zararı)377.003.104 377.003.104 30.363.087 407.366.191Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)92.987.316 183.109.886 0 276.097.202 68.379.404 344.476.606Kar Payları17.608.871 -181.633.871 -164.025.000 0 -164.025.000Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -34.956.456 214.037.948 796.318.591 91.996.776 374.299.405 377.003.104 1.842.999.368 414.663.515 2.257.662.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)407.366.191 79.472.664 265.737.374 50.214.674DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar92.987.316 -7.357.426 42.491.112 -3.007.281Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 153.702 0 48.375Yabancı Para Çevrim Farkları92.987.316 -7.511.128 42.491.112 -3.055.656Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar251.489.290 148.257.264 111.002.724 26.456.257Yabancı Para Çevrim Farkları251.489.290 148.257.264 111.002.724 26.456.257DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)344.476.606 140.899.838 153.493.836 23.448.976TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)751.842.797 220.372.502 419.231.210 73.663.650Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar98.742.491 90.140.675 51.802.069 12.878.065Ana Ortaklık Payları653.100.306 130.231.827 367.429.141 60.785.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056983BIST