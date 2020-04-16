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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER



***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 09.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2019 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2019 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2020 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,
9 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
10 - Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,
11 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
12 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
13 - 2019 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - 2019 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - 2019 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.
- 2019 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2019 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi ve ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2020 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.
- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / hakkı huzur tayini karara bağlandı.
-Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hakkında Ana Sözleşme Tadili onaylandı.
- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
- Şirketimizin 500.000.000 Türk Lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CLEBI OGK 31 Mart 2020 Toplantı Tutanağı imzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 CLEBI OGK 31 Mart 2020 Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 CLEBI OGK 31 Mart 2020 Hazır Bulunanlar Listesi yayımlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 15 Nisan 2020 tarih 10059 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838702


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Cumhuriyet 2.474 2.535 31,30  
Tam 2.543 2.609 32,20  
Yarım 1.237 1.270 15,70  
Çeyrek 620 635 7,80  
Gümüş.Ons 15,46 15,48 -0,01  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,00  
B. Petrol 27,70 27,70 0,01  
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