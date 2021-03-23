***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 22.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - 2020 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları8 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması10 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması11 - 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi12 - 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi13 - 2020 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması15 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2020.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 22 Mart 2021 tarihinde2020 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.Pay sahiplerinin sözkonusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı, ulusal gazetelerde www.celebihandling.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.Ek: Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919910BIST