***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlarYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 22.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - 2020 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları8 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması10 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması11 - 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi12 - 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi13 - 2020 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması15 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2020.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.- 2020 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.- 2020 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi ve ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarda net dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / huzur hakkı tayini karara bağlandı.- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.- Şirketimizin 500.000.000 Türk Lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.- Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 CHS Olağan Genel Kurul 15.04.2021 Hazirun Yayınlanan.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 CHS Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 15.04.2021 imzalı.pdf - TutanakEK: 3 CHS Olağan Genel Kurul Gündemi İmzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 (bugün) tarihinde saat 14.00'te TayakadınMahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.Genel Kurulda- 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,- 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,Şirketimizin 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolarında 169.179.611 TL tutarında net dönem zararı bulunması sebebiyle, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına,ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)SPK'ya GöreYasal Kayıtlara (YK) GöreNet Dönem Karı-169.179.611,00-157.612.989,62Geçmiş Yıl Zararları (-)0,000,00Genel Kanuni Yedek Akçe (-)0,000,00Net Dağıtılabilir Dönem Karı-169.179.611,00-157.612.989,62Ortaklara Birinci Kar Payı0,000,00Ortaklara İkinci Kar Payı0,000,00Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar0,000,00Genel Kanuni Yedek Akçe0,000,00Olağanüstü Yedeklere Aktarılan0,000,00- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,- Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 10.500 TL tutarında ücret / huzur hakkı ödenmesine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / huzur hakkı verilmemesine,- 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,- Şirketimizin 500.000.000 Türk Lirası limite kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,- Şirketin 2021 yılında (01/01/2021 – 31/12/2021 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000 TL sınır belirlenmesine,- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,karar verildi.Ayrıca,- 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,- 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,- Ve yıl içerisinde (01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 2.176.265 TL'sı tutarındaki bağışlar,ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928506BIST