***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 15:44
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 22.03.2021
Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2020 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları
8 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması
10 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
11 - 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - 2020 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması
15 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2020.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.
- 2020 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2020 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi ve ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarda net dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.
- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / huzur hakkı tayini karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
- Şirketimizin 500.000.000 Türk Lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
- Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CHS Olağan Genel Kurul 15.04.2021 Hazirun Yayınlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 CHS Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 15.04.2021 imzalı.pdf - Tutanak
EK: 3 CHS Olağan Genel Kurul Gündemi İmzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın
Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.
Genel Kurulda
- 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
- 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,
Şirketimizin 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolarında 169.179.611 TL tutarında net dönem zararı bulunması sebebiyle, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına,
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı
-169.179.611,00
-157.612.989,62
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0,00
0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
0,00
0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-169.179.611,00
-157.612.989,62
Ortaklara Birinci Kar Payı
0,00
0,00
Ortaklara İkinci Kar Payı
0,00
0,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0,00
0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe
0,00
0,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan
0,00
0,00
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,
- Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 10.500 TL tutarında ücret / huzur hakkı ödenmesine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / huzur hakkı verilmemesine,
- 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,
- Şirketimizin 500.000.000 Türk Lirası limite kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,
- Şirketin 2021 yılında (01/01/2021 – 31/12/2021 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000 TL sınır belirlenmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,
karar verildi.
Ayrıca,
- 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,
- 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,
- Ve yıl içerisinde (01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 2.176.265 TL'sı tutarındaki bağışlar,
ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928506
BIST