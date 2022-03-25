***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2021 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2022 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,9 - Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,10 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,12 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,13 - 2021 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,14 - 2021 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - Şirketimizin "Bağış ve Yardımlar Politikası"nın onaylanması hakkında karar alınması,16 - 2021 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 25 Mart 2022 tarihinde2021 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 21 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.Pay sahiplerinin söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı, ulusal gazetelerde www.celebihandling.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.Ek: Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012907BIST