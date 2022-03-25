***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2022 10:33
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2021 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2022 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,
9 - Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,
10 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
12 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
13 - 2021 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - 2021 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - Şirketimizin "Bağış ve Yardımlar Politikası"nın onaylanması hakkında karar alınması,
16 - 2021 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25 Mart 2022 tarihinde
2021 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 21 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.
Pay sahiplerinin söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı, ulusal gazetelerde www.celebihandling.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.
Ek: Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012907
BIST