***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlarYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2021 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2022 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,9 - Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,10 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,12 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,13 - 2021 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,14 - 2021 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - Şirketimizin "Bağış ve Yardımlar Politikası"nın onaylanması hakkında karar alınması,16 - 2021 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.- 2021 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.- 2021 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım önerisi ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2022 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.- Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi onaylandı.- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / huzur hakkı tayini karara bağlandı.- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.- Şirketimizin 1.500.000.000 Türk lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.- Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası onaylandı.- Şirketimizin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 CHS Olağan Genel Kurul Tutanağı 21.04.2022.pdf - TutanakEK: 2 CHS Olağan Genel Kurul Gündemi 21.04.2022 İmzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 CHS Olağan Genel Kurul 21.04.2022 Hazirun Yayınlanan.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2022 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.Genel Kurulda- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,- 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,Şirketimizin 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 533.453.896,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)SPK'ya GöreYasal Kayıtlara (YK) GöreNet Dönem Karı533.453.896,00339.246.860,33Geçmiş Yıl Zararları (-)0,00157.612.989,62Genel Kanuni Yedek Akçe (-)0,000,00Net Dağıtılabilir Dönem Karı533.453.896,00181.633.870,71Ortaklara Birinci Kar Payı1.215.000,001.215.000,00Ortaklara İkinci Kar Payı162.810.000,00162.810.000,00Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar0,000,00Genel Kanuni Yedek Akçe16.281.000,0016.281.000,00Olağanüstü Yedeklere Aktarılan353.147.896,001.327.870,71Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 6,7500 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,- diğer ortaklara %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 6,7500 TL brüt ve %607,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,0750 TL net nakit kâr payı dağıtılması,- ve temettü dağıtım tarihinin 27 Nisan 2022 olarak belirlenmesine,- Şirketimizin Yönetim Kurulu'na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2022 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine,- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,- Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin tadilinin onaylanmasına,- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,- Uğur Tevfik Doğan, Halil Yurdakul Yiğitgüden, İsmail Aydın Günter ve Demet Özdemir'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 16.000 TL tutarında ücret / huzur hakkı ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,- 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,- Şirketimizin 1.500.000.000 Türk lirası limite kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,- Şirketimizin Bağış ve Yardımlar Politikasının kabulüne,- Şirketin 2022 yılında (01/01/2021 – 31/12/2021 döneminde) yapacağı bağışlara 40.000.000 Türk lirası sınır belirlenmesine,- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,karar verildi.Ayrıca,- 2021 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,- 2021 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,- Ve yıl içerisinde (01.01.2021- 31.12.2021 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 394.266 Türk lirası tutarındaki bağışlarile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022686BIST