***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2021 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2022 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,9 - Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,10 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,12 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,13 - 2021 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,14 - 2021 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - Şirketimizin "Bağış ve Yardımlar Politikası"nın onaylanması hakkında karar alınması,16 - 2021 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.- 2021 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.- 2021 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım önerisi ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2022 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.- Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi onaylandı.- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / huzur hakkı tayini karara bağlandı.- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.- Şirketimizin 1.500.000.000 Türk lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.- Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası onaylandı.- Şirketimizin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 CHS Olağan Genel Kurul Tutanağı 21.04.2022.pdf - TutanakEK: 2 CHS Olağan Genel Kurul Gündemi 21.04.2022 İmzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 CHS Olağan Genel Kurul 21.04.2022 Hazirun Yayınlanan.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 5 Mayıs 2022 tarih 10571 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027115BIST