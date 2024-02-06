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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.02.2024 15:01
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.01.2024
Genel Kurul Tarihi 30.01.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.01.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü GK Toplantısına Davet İlanı - 2024 dizgili.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter' in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik' in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik'e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi onaylandı.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.02.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2024 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi_Yayımlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı kararları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Şubat 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 5 Şubat 2024 tarih 11015 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247105


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