***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.01.2024Genel Kurul Tarihi 30.01.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.01.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,4 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü GK Toplantısına Davet İlanı - 2024 dizgili.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter' in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik' in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik'e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi onaylandı.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.02.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2024 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi_Yayımlanan.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı kararları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Şubat 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 5 Şubat 2024 tarih 11015 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247105BIST