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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

04.09.2023 20:00
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("ÇHH") tarafından yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır:
Son zamanlarda, bazı basın yayın organlarında, Şirketimizin, %89,91'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin ("ÇHS") satışı dahil stratejik seçenekler üzerinde çalışıldığı ile ilgili bazı haber ve yorumlara yer verilmektedir.
ÇHS'nin 23.06.2022 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, ÇHH olarak, ÇHS'nin rekabet gücünü artırabilmek, yeni yatırım imkanlarını araştırmak ve genel olarak ÇHS ile ilgili çeşitli stratejiler geliştirmek, ortaklık imkanlarını araştırmak, stratejik ve/veya finansal ortaklıklara gitmek, bunun yanı sıra, ÇHH'nin hissedarları olan Zeus Aviation Services Investments B.V, Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu ve Alpha Airport Services B.V.'nin ÇHH sermayesinde sahip olduğu payların potansiyel alıcılara blok ve/veya kısmi satışı imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak amacıyla, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak  üzere bir ya da birden fazla yatırım bankasının danışman olarak yetkilendirilebileceği bildirilmiş ise de o tarihten bu yana, yatırımcı kararını önemli derecede etkileyecek herhangi bir gelişme olmadığından bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulmamıştır.
Bununla birlikte bazı basın yayın organlarında ÇHS'nin satışı dahil stratejik seçenekler üzerinde çalışıldığı yolunda haberler yer alması nedeniyle, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9.maddesine istinaden, mevcut durum itibariyle Şirketimiz hissedarları tarafından herhangi bir potansiyel alıcı ile mevzuat gereği açıklama yapılmasını gerektirecek bir görüşme süreci olmadığını kamuya açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191473


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