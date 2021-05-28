***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2021 15:52
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021 - 31/03/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar
Geçici Vergi
Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938688
BIST
17:091.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:098,5835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0853
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:0910,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0640
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:09523,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,68
|Açılış
|: 523,94
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:09
|IZTAR
|22,46
|25.868.185
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.980.481
|% 9,72
|
|AVHOL
|7,12
|5.369.050
|% 9,54
|
|SRVGY
|90,25
|27.186.427
|% 9,26
|
|KUTPO
|40,12
|74.373.570
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.987.906
|% -9,93
|
|GEDZA
|41,28
|62.628.987
|% -9,83
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|USAK
|2,38
|72.747.883
|% -7,39
|
|GARAN
|7,96
|1.303.499.458
|% 0,00
|
|THYAO
|12,92
|953.065.403
|% -1,00
|
|EREGL
|19,17
|751.434.821
|% 1,64
|
|BIMAS
|63,65
|562.611.732
|% 5,29
|
|YKBNK
|2,15
|557.944.833
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|557.944.833
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|336.979.287
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.303.499.458
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|105.568.858
|% 0,76
|
|THYAO
|12,92
|953.065.403
|% -1,00
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5825
|8,5835
|% 1,00
|
|Euro
|10,4394
|10,4526
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,1243
|12,1851
|% 0,76
|
|Frank
|9,5005
|9,5577
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2832
|2,2946
|% 1,06
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,75
|
|Altın Gr.
|524
|524
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.437
|3.525
|51,85
|
|Yarım
|1.661
|1.705
|25,08
|
|Çeyrek
|833
|853
|12,54
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,07
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,11
|