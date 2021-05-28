***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021 - 31/03/2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2021AçıklamalarGeçici VergiBeyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938688BIST