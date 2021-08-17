***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 14:24
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021 - 30/06/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Geçici Vergi
Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958592
BIST
14:511.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
14:518,4206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0333
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
14:519,9103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0583
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
14:51484,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,01
|Açılış
|: 484,86
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler14:51
|SELGD
|6,50
|24.102.614
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.724.763
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.440.645
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.350.912
|% 9,45
|
|IDEAS
|41,32
|1.961.419
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.765.910
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.490.823
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|11.204.840
|% -8,20
|
|GARAN
|9,33
|862.561.890
|% -0,74
|
|PETKM
|6,09
|635.936.949
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,31
|536.555.461
|% 0,85
|
|GENIL
|16,33
|514.576.209
|% 2,90
|
|ARCLK
|33,74
|494.285.927
|% 2,06
|
|PETKM
|6,09
|635.936.949
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,53
|249.349.723
|% -0,39
|
|GARAN
|9,33
|862.561.890
|% -0,74
|
|MRGYO
|1,09
|93.057.173
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,31
|536.555.461
|% 0,85
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4187
|8,4206
|% -0,39
|
|Euro
|9,9060
|9,9103
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,5660
|11,6240
|% -0,87
|
|Frank
|9,2008
|9,2562
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2364
|2,2477
|% -0,50
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|5,14
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,60
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,71
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|-0,45
|
Seans Raporu
14:51
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