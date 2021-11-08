***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021 - 30/09/2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi08/11/2021AçıklamalarGeçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolarda hem Türkiye hem de yurt dışındaki, çalışanları ile ilgili TMS 19'a göre tanımlanmış fayda planı kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin olarak aktüeryal değerleme yöntemi kullanılarak hesaplanan kıdem tazminatı için karşılık ayırmaktadır. Diğer taraftan yine Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan ve vergi idaresine verildiğinden SPK mevzuatı çerçevesinde her 3 ayda bir kamuya da açıklanan VUK finansal tablolarında da yürürlükteki İş Kanuna göre hesaplanan kıdem tazminatı için ihtiyari olarak karşılık ayrılmaktadır. Şirketimiz bundan böyle VUK'na göre hazırlanan finansal tablolarında ihtiyari olarak kıdem tazminatı karşılığı ayırma uygulamasını sona erdirmiş olup, VUK'na göre hazırlanan finansal tablolarımızda ayrılmış bulunan toplam 109,9 milyon TL tutarındaki kıdem tazminatı karşılığı iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975995BIST