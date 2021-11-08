***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
08.11.2021 19:04
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021 - 30/09/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
08/11/2021
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolarda hem Türkiye hem de yurt dışındaki, çalışanları ile ilgili TMS 19'a göre tanımlanmış fayda planı kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin olarak aktüeryal değerleme yöntemi kullanılarak hesaplanan kıdem tazminatı için karşılık ayırmaktadır. Diğer taraftan yine Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan ve vergi idaresine verildiğinden SPK mevzuatı çerçevesinde her 3 ayda bir kamuya da açıklanan VUK finansal tablolarında da yürürlükteki İş Kanuna göre hesaplanan kıdem tazminatı için ihtiyari olarak karşılık ayrılmaktadır. Şirketimiz bundan böyle VUK'na göre hazırlanan finansal tablolarında ihtiyari olarak kıdem tazminatı karşılığı ayırma uygulamasını sona erdirmiş olup, VUK'na göre hazırlanan finansal tablolarımızda ayrılmış bulunan toplam 109,9 milyon TL tutarındaki kıdem tazminatı karşılığı iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975995
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
18:0511,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0086
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
18:05567,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,62
|Açılış
|: 567,59
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6789
|9,6836
|% 0,05
|
|Euro
|11,2216
|11,2278
|% 0,08
|
|Sterlin
|13,0892
|13,1548
|% 0,48
|
|Frank
|10,5556
|10,6192
|% -0,12
|
|Riyal
|2,5725
|2,5854
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,00
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,43
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem