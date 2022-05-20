***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 10:31
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031390
BIST
10:552.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,66
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
10:5515,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1349
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9836
En Düşük
15,8375
10:5516,9008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0646
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
10:55947,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,92
|Açılış
|: 947,43
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler10:55
|IMASM
|46,90
|19.154.451
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.355.166
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|1.552.072
|% 9,73
|
|SEYKM
|7,75
|23.527.893
|% 8,39
|
|GENTS
|4,67
|26.085.862
|% 8,10
|
|PAMEL
|97,90
|2.369.207
|% -7,47
|
|OZRDN
|9,95
|1.078.423
|% -6,48
|
|MRGYO
|1,33
|7.598.072
|% -5,00
|
|MTRKS
|38,10
|6.778.715
|% -4,94
|
|MEPET
|4,68
|7.693.813
|% -4,88
|
|GARAN
|16,48
|1.364.251.025
|% 5,30
|
|THYAO
|42,68
|706.653.496
|% 0,66
|
|AKBNK
|8,17
|622.215.546
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,44
|516.835.879
|% 1,14
|
|SISE
|19,91
|358.618.585
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,44
|516.835.879
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,18
|135.973.289
|% 0,85
|
|GARAN
|16,48
|1.364.251.025
|% 5,30
|
|AKBNK
|8,17
|622.215.546
|% 0,74
|
|KARSN
|5,54
|206.945.627
|% 3,36
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9752
|15,9768
|% 0,85
|
|Euro
|16,8805
|16,9008
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,8856
|19,9853
|% 0,72
|
|Frank
|16,3494
|16,4479
|% 0,58
|
|Riyal
|4,2450
|4,2663
|% 0,58
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,85
|
|Altın Gr.
|947
|947
|6,93
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,39
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:10POLHO
Yüzde 4.55 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 778, 344 adet işlem
-
11:09ARDYZ
Yüzde 4.58 oranında artışla 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 460, 068 adet işlem
-
11:08XU100
Endeks 2, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 8, 147.00 milyon TL de
-
11:08NTGAZ
Yüzde 5.49 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 593, 786 adet işlem
-
11:07EDATA
Yüzde 4.99 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 383 adet işlem