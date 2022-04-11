***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
11.04.2022 22:21
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri
İhaleyi Açan Taraf
Bangalore International Airport Limited
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
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İhale Sonucu
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İhale Bedeli
gelir paylaşım modeli
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, Hindistan'ın Kempegowda Uluslararası Havalimanı işletmecisi Bangalore International Airport Limited'in ("BIAL") açtığı, 15 yıl süre ile (+7 yıl uzatma opsiyonlu) kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri işine hizmet sağlayıcı seçimi için aşağıda detayları verilen 2 ihaleye ayrı ayrı iştirak etmiştir. İhale makamı BIAL'in belirlediği ihale kurallarına göre, her 2 ihaleye birden iştirak eden ihale katılımcıları, ihalelerden yalnızca birini kazanabileceklerdir. Söz konusu ihalelerin Nisan ayı içerisinde sonuçlanması beklenmektedir.
1inci ihale:
Konusu: Yurtiçi kargo terminali ile Uluslararası İhracat ve İthalat kargo (soğuk zincir tesis operasyonları hariç) terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri işi için hizmet sağlayıcı seçimi
Süresi: 15 yıl (+7 yıl uzatma opsiyonlu)
Yatırım tutarı: Yaklaşık 25 milyon avro
İhale süresi boyunca yıllık yaklaşık ciro katkısı: %5-7
2inci ihale:
Konusu: Uluslararası İhracat ve İthalat kargo (soğuk zincir tesis operasyonları dahi) terminalinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri işi için hizmet sağlayıcı seçimi
Süresi: 15 yıl (+7 yıl uzatma opsiyonlu)
Yatırım tutarı: Yaklaşık 15 milyon avro
İhale süresi boyunca yıllık yaklaşık ciro katkısı: %5-7
Kempegowda Uluslararası Havalimanı, Hindistan'ın kargo trafiği açısından en büyük 3. havalimanı olup Hindistan toplam kargo trafiğinin yaklaşık %11'ine (375.000 ton) sahiptir.
Teklif verilen ihalelere ilişkin ihale süreci ve sonucuyla ilgili, Şirketimiz paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip somut bir gelişme olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca gerekli ilave açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019365
BIST