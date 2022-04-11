***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusukargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devriİhaleyi Açan TarafBangalore International Airport Limitedİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi11/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeligelir paylaşım modeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Hindistan'ın Kempegowda Uluslararası Havalimanı işletmecisi Bangalore International Airport Limited'in ("BIAL") açtığı, 15 yıl süre ile (+7 yıl uzatma opsiyonlu) kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri işine hizmet sağlayıcı seçimi için aşağıda detayları verilen 2 ihaleye ayrı ayrı iştirak etmiştir. İhale makamı BIAL'in belirlediği ihale kurallarına göre, her 2 ihaleye birden iştirak eden ihale katılımcıları, ihalelerden yalnızca birini kazanabileceklerdir. Söz konusu ihalelerin Nisan ayı içerisinde sonuçlanması beklenmektedir.1inci ihale:Konusu: Yurtiçi kargo terminali ile Uluslararası İhracat ve İthalat kargo (soğuk zincir tesis operasyonları hariç) terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri işi için hizmet sağlayıcı seçimiSüresi: 15 yıl (+7 yıl uzatma opsiyonlu)Yatırım tutarı: Yaklaşık 25 milyon avroİhale süresi boyunca yıllık yaklaşık ciro katkısı: %5-72inci ihale:Konusu: Uluslararası İhracat ve İthalat kargo (soğuk zincir tesis operasyonları dahi) terminalinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri işi için hizmet sağlayıcı seçimiSüresi: 15 yıl (+7 yıl uzatma opsiyonlu)Yatırım tutarı: Yaklaşık 15 milyon avroİhale süresi boyunca yıllık yaklaşık ciro katkısı: %5-7Kempegowda Uluslararası Havalimanı, Hindistan'ın kargo trafiği açısından en büyük 3. havalimanı olup Hindistan toplam kargo trafiğinin yaklaşık %11'ine (375.000 ton) sahiptir.Teklif verilen ihalelere ilişkin ihale süreci ve sonucuyla ilgili, Şirketimiz paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip somut bir gelişme olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca gerekli ilave açıklamalar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019365BIST