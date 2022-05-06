***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusukargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devriİhaleyi Açan TarafBangalore International Airport Limitedİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi11/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeligelir paylaşım modeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar11 Nisan 2022 tarihindeki özel durum açıklamamızda, söz konusu ihalelerin Nisan ayı içerisinde sonuçlanmasının beklendiği bildirilmişti. İhale makamından, ihale katılımcılarının tekliflerinin değerlendirmelerinin devam ettiği ve ihalelerin henüz sonuçlanmadığı bilgisi elde edilmiş olup ihale süreci ve sonucuyla ilgili, Şirketimiz paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip somut yeni bir gelişme olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca gerekli ilave açıklamalar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027118BIST