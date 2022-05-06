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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

06.05.2022 10:34
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri
İhaleyi Açan Taraf
Bangalore International Airport Limited
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
gelir paylaşım modeli
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

11 Nisan 2022 tarihindeki özel durum açıklamamızda, söz konusu ihalelerin Nisan ayı içerisinde sonuçlanmasının beklendiği bildirilmişti. İhale makamından, ihale katılımcılarının tekliflerinin değerlendirmelerinin devam ettiği ve ihalelerin henüz sonuçlanmadığı bilgisi elde edilmiş olup ihale süreci ve sonucuyla ilgili, Şirketimiz paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip somut yeni bir gelişme olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca gerekli ilave açıklamalar yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027118


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UFUK 37,94 2.070.233 % 9,97  
DENGE 1,69 8.561.191 % 9,74  
TIRE 16,93 61.648.924 % 9,65  
INTEM 68,80 26.569.638 % 8,95  
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Frank 15,0670 15,1577 % 0,30  
Riyal 3,9643 3,9842 % 0,40  
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Altın Ons 1.874 1.875 -2,50  
Altın Gr. 898 898 1,33  
Cumhuriyet 6.062 6.154 -20,00  
Tam 6.027 6.177 -28,85  
Yarım 2.913 2.988 -13,95  
Çeyrek 1.461 1.494 -6,98  
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Gümüş Gr. 10,68 10,70 -0,06  
B. Petrol 111 111 0,22  
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