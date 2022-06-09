***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusukargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devriİhaleyi Açan TarafBangalore International Airport Limitedİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi11/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih09/06/2022İhale SonucuŞirketimiz dışındaki ihale katılımcıları lehine sonuçlanmıştır.İhale Bedeligelir paylaşım modeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin 11 Nisan 2022 tarihinde teklif verdiği, Hindistan'ın Kempegowda Uluslararası Havalimanı işletmecisi Bangalore International Airport Limited'in ("BIAL") açtığı, 15 yıl süre ile (+7 yıl uzatma opsiyonlu) kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri işine hizmet sağlayıcı seçimine ilişkin 2 ihale, ihale makamının bugün yaptığı resmî bilgilendirmeye göre, Şirketimiz dışındaki ihale katılımcıları lehine sonuçlanmıştır.Öte yandan, Şirketimizin Hindistan coğrafyasında stratejik büyüme planları çerçevesinde yaptığı çalışmalar ve girişimler devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036600BIST