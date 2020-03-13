***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.03.2020 18:07
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 takvim yılına ilişkin Yönetim Kurulu Kar Dağıtım önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 13.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 Peşin 4,3500000 435 0 4,3500000 435
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 Peşin 4,3500000 435 0 4,3500000 435
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 Peşin 4,3500000 435 15 3,6975000 369,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 07.04.2020 09.04.2020 08.04.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 13 Mart 2020 (bugün) tarihinde aldığı kararla
31.12.2019 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 116.704.949,27 TL'dır.
Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 116.704.949,27 TL'dir.
31.12.2019 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 192.355.079TL'dir.
SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 192.355.079 TL'dir.
Buna göre Şirketimizin 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 192.355.079 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı
192.355.079,00
116.704.949,27
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0,00
0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
0,00
0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı
192.355.079,00
116.704.949,27
Ortaklara Birinci Kar Payı
1.215.000,00
1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı
104.490.000,00
104.490.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0,00
0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe
10.449.000,00
10.449.000,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan
76.201.079,00
550.949,27
Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak
- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 4,3500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 4,3500 TL brüt ve %369,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,6975 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 7 Nisan 2020 olarak belirlenmesi
hususlarının 31 Mart 2020 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arzedilmesine,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
Ek: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2019 Kar Dağıtım önerisine ilişkin Kar Dağıtım Tablosu
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CLEBI 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.838.791,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 214.921.594 141.617.613,52
4. Vergiler ( - ) 19.457.693 24.912.664,25
5. Net Dönem Kârı 192.355.079 116.704.949,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 192.355.079 116.704.949,27
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.321.322
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 195.676.401
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000
* Nakit 1.215.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 104.490.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.449.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 76.201.079 550.949,27
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 42.282.000 0 21,98 4,35 435
B Grubu 22.785.300 0 11,85 4,35 435
C Grubu 40.637.700 0 21,13 4,35 435
TOPLAM 105.705.000 0 54,95
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828911
BIST