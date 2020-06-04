***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 7244 sayılı kanunun 12.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13.madde hükümleri uyarınca, 2019 yılı nakit kar payı taksit tutarlarının ve dağıtım tarihlerinin yeniden belirlenmesiKarar Tarihi 04.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 1. Taksit 1,9750000 197,5 0 1,9750000 197,5A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 2. Taksit 2,3750000 237,5 0 2,3750000 237,5A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 1. Taksit 1,9750000 197,5 0 1,9750000 197,5B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 2. Taksit 2,3750000 237,5 0 2,3750000 237,5B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 1. Taksit 1,9750000 197,5 15 1,6787500 167,875C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 2. Taksit 2,3750000 237,5 15 2,0187500 201,875C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 TOPLAM 4,3500000 435 15 3,6975000 369,75Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 31.08.2020 31.08.2020 02.09.2020 01.09.20202. Taksit 01.10.2020 01.10.2020 05.10.2020 02.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul kararı çerçevesinde, 3 Nisan 2020 tarihinde almış olduğu, nakit ve Şirket Ortaklarına 2 (iki) eşit taksit halinde 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının ödenmesine dair kararın,- 17 Nisan 2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyla Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun"un 12.maddesi ile, Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilmesi, Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30 Eylül sonuna kadar ertelenmesi, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde olarak eklenmesi,- 17 Mayıs 2020 tarihli 31130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de söz konusu geçici 13. maddenin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi,sebebiyle iptal edilmesi ve yeni bir kararın alınması gerekliliği hasıl olmuştur.Buna göre, dağıtıma konu nakit ve taksitli olarak dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının Şirket Ortaklarına 2 (iki) taksit halinde, 31 Ağustos 2020'de 47.992.500 TL ve 1 Ekim 2020'de 57.712.500 TL olarak ödenmesine,Şirketimiz sermayesini temsil eden 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için iki taksitte ödenecek kar payı ödemelerinin, 1inci taksidinin 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için 1,9750 TL ve 2inci taksidinin 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için 2,3750 TL olmak üzere, Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları tablosunda belirtilen tutarlar ve tarihler dikkate alınarak - gerçekleştirilmesine ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin karar alınmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 CLEBI 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.838.791,62Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 214.921.594 141.617.613,524. Vergiler ( - ) 19.457.693 24.912.664,255. Net Dönem Kârı 192.355.079 116.704.949,276. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 192.355.079 116.704.949,27Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.321.32210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 195.676.40111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000* Nakit 1.215.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 104.490.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.449.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 76.201.079 550.949,2720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 42.282.000 0 21,98 4,35 435B Grubu 22.785.300 0 11,85 4,35 435C Grubu 40.637.700 0 21,13 4,35 435TOPLAM 105.705.000 0 54,95Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849254BIST