***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Kar dağıtımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 23 Mart 2021 (bugün) tarihinde aldığı kararla31.12.2020 tarihi itibariyle, yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem zararı tutarı 157.612.989,62 TL'dır.31.12.2020 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem zararı tutarı 169.179.611 TL'dir.ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)SPK'ya GöreYasal Kayıtlara (YK) GöreNet Dönem Karı-169.179.611,00-157.612.989,62Geçmiş Yıl Zararları (-)0,000,00Genel Kanuni Yedek Akçe (-)0,000,00Net Dağıtılabilir Dönem Karı-169.179.611,00-157.612.989,62Ortaklara Birinci Kar Payı0,000,00Ortaklara İkinci Kar Payı0,000,00Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar0,000,00Genel Kanuni Yedek Akçe0,000,00Olağanüstü Yedeklere Aktarılan0,000,00Buna göre Şirketimizin 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarında net dönem zararı bulunması sebebiyle, Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na uygun şekilde ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması,hususunun 15 Nisan 2021 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arzedilmesine,mevcudun oybirliğiyle karar verildi.Ek: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2020 Kar Dağıtımına ilişkin Kar Dağıtım TablosuEklenen DökümanlarEK: 1 CLEBI 2020 yılı kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 70.287.791,62Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -133.077.282 -157.612.989,624. Vergiler ( - ) -16.868.774 05. Net Dönem Kârı -169.179.611 -157.612.989,626. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -169.179.611 -157.612.989,62Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.176.265 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -167.003.346 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919933BIST