***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 16:05
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kar payı dağıtılmamasına ilişkin alınan karar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 23.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15 Nisan 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında
31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolarında 169.179.611 TL tutarında net dönem zararı bulunması sebebiyle, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı
-169.179.611,00
-157.612.989,62
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0,00
0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
0,00
0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-169.179.611,00
-157.612.989,62
Ortaklara Birinci Kar Payı
0,00
0,00
Ortaklara İkinci Kar Payı
0,00
0,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0,00
0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe
0,00
0,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan
0,00
0,00
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CLEBI 2020 yılı kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 70.287.791,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -133.077.282 -157.612.989,62
4. Vergiler ( - ) -16.868.774 0
5. Net Dönem Kârı -169.179.611 -157.612.989,62
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -169.179.611 -157.612.989,62
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.176.265 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -167.003.346 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928518
BIST