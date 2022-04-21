***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 Peşin 6,7500000 675 0 6,7500000 675B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 Peşin 6,7500000 675 0 6,7500000 675C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 Peşin 6,7500000 675 10 6,0750000 607,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 27.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 28.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2022 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.Şirketimizin 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 533.453.896,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 6,7500 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,- diğer ortaklara %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 6,7500 TL brüt ve %607,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,0750 TL net nakit kâr payı dağıtılması,- ve temettü dağıtım tarihinin 27 Nisan 2022 olarak belirlenmesine karar verildi.ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)SPK'ya GöreYasal Kayıtlara (YK) GöreNet Dönem Karı533.453.896,00339.246.860,33Geçmiş Yıl Zararları (-)0,00157.612.989,62Genel Kanuni Yedek Akçe (-)0,000,00Net Dağıtılabilir Dönem Karı533.453.896,00181.633.870,71Ortaklara Birinci Kar Payı1.215.000,001.215.000,00Ortaklara İkinci Kar Payı162.810.000,00162.810.000,00Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar0,000,00Genel Kanuni Yedek Akçe16.281.000,0016.281.000,00Olağanüstü Yedeklere Aktarılan353.147.896,001.327.870,71Eklenen DökümanlarEK: 1 CLEBI 2021 yılı kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 70.287.791,62Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 630.035.899 339.847.616,614. Vergiler ( - ) 65.112.502 600.756,285. Net Dönem Kârı 533.453.896 339.246.860,336. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 157.612.989,627. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 533.453.896 181.633.870,71Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 394.26610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 533.848.16211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000* Nakit 1.215.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 162.810.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 16.281.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 353.147.896 1.327.870,7120. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 65.610.000 0 12,3 6,75 675B Grubu 35.356.500 0 6,63 6,75 675C Grubu 56.752.650 0 10,64 6,075 607,5TOPLAM 157.719.150 0 29,57Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022708BIST