***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2022 16:42
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 25.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 Peşin 6,7500000 675 0 6,7500000 675
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 Peşin 6,7500000 675 0 6,7500000 675
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 Peşin 6,7500000 675 10 6,0750000 607,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 27.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 28.04.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2022 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.
Şirketimizin 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 533.453.896,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak
- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 6,7500 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,
- diğer ortaklara %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 6,7500 TL brüt ve %607,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,0750 TL net nakit kâr payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 27 Nisan 2022 olarak belirlenmesine karar verildi.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı
533.453.896,00
339.246.860,33
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0,00
157.612.989,62
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
0,00
0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı
533.453.896,00
181.633.870,71
Ortaklara Birinci Kar Payı
1.215.000,00
1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı
162.810.000,00
162.810.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0,00
0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe
16.281.000,00
16.281.000,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan
353.147.896,00
1.327.870,71
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CLEBI 2021 yılı kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 70.287.791,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 630.035.899 339.847.616,61
4. Vergiler ( - ) 65.112.502 600.756,28
5. Net Dönem Kârı 533.453.896 339.246.860,33
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 157.612.989,62
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 533.453.896 181.633.870,71
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 394.266
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 533.848.162
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000
* Nakit 1.215.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 162.810.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 16.281.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 353.147.896 1.327.870,71
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 65.610.000 0 12,3 6,75 675
B Grubu 35.356.500 0 6,63 6,75 675
C Grubu 56.752.650 0 10,64 6,075 607,5
TOPLAM 157.719.150 0 29,57
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022708
BIST