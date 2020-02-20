CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8354
|7,8747
|% -0,05
|Frank
|6,1792
|6,2164
|% 0,31
|Riyal
|1,6224
|1,6306
|% 0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|3,39
|Altın Gr.
|317
|317
|1,83
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,36
|-0,13
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,01
|B. Petrol
|59,53
|59,53
|0,41
Seans Raporu
- 17:59DAGHL Yüzde -11.85 oranında düşüşle 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 737, 493 adet işlem
- 17:58ERSU Yüzde -12.32 oranında düşüşle 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 088 adet işlem
- 17:57KATMR Yüzde -7.33 oranında düşüşle 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 307, 011 adet işlem
- 17:56ARMDA Yüzde -13.22 oranında düşüşle 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 985 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EREGL, TUPRS