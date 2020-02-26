***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024SPK Başvuru Tarihi 20.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona erecek olmasından dolayı kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl daha uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir. Esas sözleşme tadil metni, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Sermaye Piyasası Kurulu mührünü taşıyan şekilde değiştirilmesi kanunun 33 üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Sisteminde kalınması_SPK onay yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821728BIST