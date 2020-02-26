***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2020 16:06
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona erecek olmasından dolayı kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl daha uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir. Esas sözleşme tadil metni, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Sermaye Piyasası Kurulu mührünü taşıyan şekilde değiştirilmesi kanunun 33 üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Sisteminde kalınması_SPK onay yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821728
BIST
17:22115.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 794,61
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:226,1622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1628
En Düşük
6,1376
17:226,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:22324,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,13
|Açılış
|: 324,15
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.456.797
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,01
|113.112.671
|% 19,14
|
|OYAYO
|2,94
|15.003.069
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|MERIT
|21,00
|38.734
|% 8,47
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,45
|10.341.758
|% -9,66
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,76
|14.993.398
|% -5,48
|
|THYAO
|13,24
|2.245.548.908
|% -1,78
|
|ASELS
|28,92
|2.224.794.202
|% -0,75
|
|GARAN
|10,65
|568.919.670
|% -0,09
|
|KRDMD
|2,90
|502.060.019
|% 2,84
|
|ODAS
|2,19
|435.764.635
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|435.764.635
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,90
|502.060.019
|% 2,84
|
|THYAO
|13,24
|2.245.548.908
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,34
|215.868.486
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,53
|187.928.568
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9455
|7,9853
|% -0,20
|
|Frank
|6,2854
|6,3233
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6369
|1,6451
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|6,22
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.179
|-15,00
|
|Tam
|2.135
|2.189
|-8,14
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|-3,94
|
|Çeyrek
|518
|529
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|53,72
|53,72
|-0,54
|
Seans Raporu
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17:34XU100
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