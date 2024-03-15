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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.03.2024 15:42
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ana Sözleşme Tadili Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.03.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve 2028 yılı sonuna Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde kalabilmesi için, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, Ana Sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izin ve onayların alınmasına ve Ana Sözleşme tadilinin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.
Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 15 Mart 2024 (bugün) tarihinde yapılmış olup Ana Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-2 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259181


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Brent Pet. 84,86 84,86 % 0,66  
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