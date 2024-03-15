***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ana Sözleşme Tadili Sermaye Piyasası Kurulu başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve 2028 yılı sonuna Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde kalabilmesi için, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, Ana Sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izin ve onayların alınmasına ve Ana Sözleşme tadilinin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 15 Mart 2024 (bugün) tarihinde yapılmış olup Ana Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek-2 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259181BIST