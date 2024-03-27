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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.03.2024 13:36
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ana Sözleşme Tadili Sermaye Piyasası Kurulu başvuru onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.03.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.04.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve 2028 yılı sonuna Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde kalabilmesi için, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Söz konusu, Ana Sözleşme Sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-2 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK başvuru sonucu 26.03.2024.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263088


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