***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ana Sözleşme Tadili Sermaye Piyasası Kurulu başvuru onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.03.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.03.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.04.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve 2028 yılı sonuna Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde kalabilmesi için, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Söz konusu, Ana Sözleşme Sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek-2 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK başvuru sonucu 26.03.2024.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263088BIST