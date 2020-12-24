***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılması talep edilen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklamadır.Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne (II-15.1) göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894670BIST