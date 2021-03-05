***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. tarafından, 05.03.2021 tarihli BİAŞ-2-948 sayılı yazısı ile yapılması talep edilen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklamadır.Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne (II-15.1) göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915429BIST