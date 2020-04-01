***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 12:49
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Can ÇELEBİOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne İsak ANTİKA'nın yeniden seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833776
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|488.805.850
|% -3,44
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|TUPRS
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|413.862.982
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|IHLGM
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|IHLAS
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|77.226.154
|% 1,96
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|KRDMD
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|275.943.264
|% 1,05
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|403.267.289
|% 9,90
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,2420
|8,2833
|% 0,66
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|Frank
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|Alış
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|Altın Gr.
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|340
|4,36
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|
|Tam
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|1.043
|7,22
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