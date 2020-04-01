GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2020 12:50
GÜNCEL HABERLER



***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 1 Nisan 2020 tarihinde  
  
1.       Şirketin 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı hesap dönemi Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde  
  
-   Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
  
-   Mehmet Yağız Çekin ve Uğur Tevfik Doğan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine,
  
-   Turgay Kuttaş ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, 
  
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833777


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:3988.617
Değişim :  -1,15% |  -1.027,12
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
90.399 En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 2,09 2.574.920 % 10,00  
MEGAP 1,76 387.654 % 10,00  
MEGAP 1,76 387.654 % 10,00  
BMELK 1,21 103.991 % 10,00  
DARDL 4,62 2.204.068 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2348 8,2761 % 0,57  
Frank 6,8773 6,9188 % 0,34  
Riyal 1,7674 1,7762 % 0,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.583 1.584 6,40  
Altın Gr. 339 339 3,61  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,97 14,01 0,01  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 25,46 25,46 -0,89  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru