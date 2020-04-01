***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 12:50
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 1 Nisan 2020 tarihinde
1. Şirketin 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı hesap dönemi Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde
- Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
- Mehmet Yağız Çekin ve Uğur Tevfik Doğan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine,
- Turgay Kuttaş ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833777
BIST
15:3988.617
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.027,12
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:396,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0606
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6784
En Düşük
6,6108
15:397,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:39339,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,11
|Açılış
|: 339,88
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.574.920
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.228.920
|% -9,80
|
|RTALB
|5,20
|13.123.318
|% -8,77
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,47
|24.631.346
|% -8,52
|
|TMPOL
|4,78
|10.047.490
|% -8,08
|
|THYAO
|9,00
|611.832.769
|% -0,77
|
|ASELS
|22,78
|609.812.740
|% -3,47
|
|SASA
|8,57
|546.305.292
|% -2,28
|
|GARAN
|7,85
|484.852.885
|% -3,44
|
|TUPRS
|78,40
|413.105.125
|% 3,84
|
|IHLGM
|1,06
|227.012.311
|% 0,95
|
|ODAS
|1,38
|220.085.029
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,52
|77.165.467
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,93
|275.771.096
|% 1,58
|
|PETKM
|3,33
|403.200.946
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2348
|8,2761
|% 0,57
|
|Frank
|6,8773
|6,9188
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7674
|1,7762
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|6,40
|
|Altın Gr.
|339
|339
|3,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|25,46
|25,46
|-0,89
|
Seans Raporu
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