***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 1 Nisan 2020 tarihinde1. Şirketin 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı hesap dönemi Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde- Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,- Mehmet Yağız Çekin ve Uğur Tevfik Doğan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine,- Turgay Kuttaş ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833777BIST