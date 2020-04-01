***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 12:51
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 01 Nisan 2020 (bugün) tarihinde
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi hükümleri ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların ilan ve bildirimi sırasında yapılacak açıklamaların aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı Şirketimiz imza yetkililerinin müşterek imzaları ile yapılmasına,
- Osman Yılmaz (Genel Müdür)
- Deniz Bal (Mali İşler Direktörü)
2. Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nde yer alan esaslara göre Borsa'ya bilgi iletimi ve koordinasyonu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren özel durum açıklamalarının Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı Şirketimiz imza yetkililerinin herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yapılmasına,
- Osman Yılmaz (Genel Müdür)
- Deniz Bal (Mali İşler Direktörü)
- Volkan Öztürk (Mali İşler Müdürü)
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833778
BIST
15:4188.570
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.073,66
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:416,6736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0586
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6784
En Düşük
6,6108
15:417,2965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:41339,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,13
|Açılış
|: 339,91
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.574.920
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.228.920
|% -9,80
|
|RTALB
|5,20
|13.123.318
|% -8,77
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,47
|24.631.346
|% -8,52
|
|TMPOL
|4,78
|10.047.490
|% -8,08
|
|THYAO
|9,00
|611.832.769
|% -0,77
|
|ASELS
|22,78
|609.812.740
|% -3,47
|
|SASA
|8,57
|546.305.292
|% -2,28
|
|GARAN
|7,85
|484.852.885
|% -3,44
|
|TUPRS
|78,40
|413.105.125
|% 3,84
|
|IHLGM
|1,06
|227.012.311
|% 0,95
|
|ODAS
|1,38
|220.085.029
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,52
|77.165.467
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,93
|275.771.096
|% 1,58
|
|PETKM
|3,33
|403.200.946
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2348
|8,2761
|% 0,57
|
|Frank
|6,8773
|6,9188
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7674
|1,7762
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|7,89
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,98
|14,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,17
|25,17
|-1,18
|
Seans Raporu
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15:53ENJSA
Yüzde -9.59 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 452, 800 adet işlem
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15:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1034, 07 kaybederek (% -0.97 ) 105, 757