***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27 Mart 2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamsında, Dünya genelinde ve Türkiye'de etkili olan Covid-19 virüsü krizinin, Şirketimiz, iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetleri üzerindeki etkileri hakkında bilgiler paylaşılmış ve önemli etki oluşturabilecek gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı yeniden bilgilendireceğimiz açıklanmıştı.Aradan geçen süre içerisinde, Şirketimiz, salgının gerek Türkiye gerekse yurt dışında mukim iştirak ve bağlı ortaklıkları üzerindeki etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri almıştır. Bu alınan önlemler kapsamında, tüm zaruri olmayan harcamalar durdurulmuş, operasyonel yatırımlar ertelenmiş, sabit maliyetlerin azaltılması amacıyla hükümetlerden ve otoritelerden gerekli destekler temin edilmiştir. Ayrıca, hizmet verdiği tüm havalimanlarında, çalışanlarına geçici süre ile ücretli ve ücretsiz izin uygulaması yapmıştır. İlave olarak, gerek Türkiye, gerekse iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıklarımızın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde devlet ve kamu otoritelerinin yaşanmakta olan krizden olumsuz etkilenen genel ekonomik ve Havacılık sektörü ile ilgili destek program ve paketlerinden faydalanılmış, bu kapsamda Türkiye'de, Macaristan ve Almanya'da "Kısa Çalışma Ödeneği" sistemine başvurulmuştur. Türkiye'deki kısa çalışma ödeneğine başvurulan çalışanların Türkiye toplam çalışan sayısına oranı %90‘a ulaşmış olup Macaristan şirketimizde de benzer bir sistemden Mayıs 2020 itibariyla 3 aylık bir süre için yararlanılmaya başlanmıştır.Covid-19 salgının Türkiye'deki etkilerinin azalması ile birlikte, hükümetin Türkiye'deki havalimanlarında uyguladığı uçuş kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmış ve bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren yurt içi uçuşlar başlamış ve müşterilerimize yer hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. 15 Haziran'dan itibaren ise Türkiye'den 9 ülke ile 15 noktaya yurt dışı uçuşlar yapılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, ülkelerin Türkiye'ye olan uçuş kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması ile uluslararası havayolu müşterilerimize yer hizmetleri sunulmaya başlanacağı öngörülmektedir.Şirketimizin Hindistan'da mukim iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıkları da, Hindistan hükümetinin uyguladığı kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ile birlikte yer hizmeti sunmaya başlamıştır. Hindistan'da iç hat uçuşları 4 Haziran itibari ile başlamış olup dış hat uçuşlarının 30 Haziran'dan itibaren kademeli olarak başlaması öngörülmektedir. Öte yandan, Covid-19 virüsü krizinin, Şirketimizin Hindistan'daki bağlı ortaklıkları Celebi Aviation Services India ve Celebi Nas Airport Services India vasıtasıyla verdiği yer hizmetlerine olan etkilerinin belirginleşmesi ile uçuş sayılarındaki beklentiler dahilinde, personel kaynağı ihtiyacı gözden geçirilmiş ve toplam 5.753 personelin 1.334'ü ile iş akitleri fesh edilmek durumunda kalınmıştır. Söz konusu işten çıkarma sebebiyle, personel sayısındaki azalış, Şirketimizin kamuya açıkladığı en son finansal raporda yer alan konsolide personel sayısına oranı ile kıyaslandığında %10,3'üne ulaşmıştır.Yukarıda bahsedilen, Şirketimizin aldığı önlemler ve Covid-19 virüsü krizinin Şirketimiz, iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetleri üzerindeki önemli etki oluşturabilecek gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı yeniden bilgilendireceğimizi bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852702BIST