***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2020 18:15
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.06.2019 tarihli özel durum açıklamasında bildirildiği üzere, Şirketimizin Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde mukim, 100 milyon Tanzanya Şilini sermayesinde %65 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığı Celebi Tanzania Aviation Services Limited ("Celebi Tanzanya"), Tanzanya Sivil Havacılık Otoritesi ("TAA") tarafından verilmiş sahip olduğu lisans kapsamında, Tanzanya sivil havacılık mevzuatı gereği, Tanzanya'daki havalimanlarında yer hizmetleri imtiyazı kazanma hakkı elde etmişti.
Bu kapsamda, bağlı ortaklığımız Celebi Tanzanya, yaptığı başvuru kapsamında, Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda 5 (beş) yıl süre ile havalimanı yer hizmetleri verme imtiyazı elde etmiştir. Söz konusu imtiyaz sözleşmesi imzalanmış olup 5 (beş) yılın sonunda bir 5 (beş) yıl daha uzatılabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874780
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,60
|Açılış
|: 468,76
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|4,84
|2.325.248
|% 10,00
|
|DNISI
|6,82
|2.722.033
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|42.594.863
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.657.585
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.578.940
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.416.703
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.173
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|2.963.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.712.486.025
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.045.022.891
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|770.835.279
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|697.352.395
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|663.245.926
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|697.352.395
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.712.486.025
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|562.205.825
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|459.761.561
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4767
|7,4785
|% 0,40
|
|Euro
|8,8507
|8,8570
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5280
|9,5758
|% 0,16
|
|Frank
|8,1885
|8,2378
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|3,33
|
|Altın Gr.
|468
|469
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında