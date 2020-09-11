***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.06.2019 tarihli özel durum açıklamasında bildirildiği üzere, Şirketimizin Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde mukim, 100 milyon Tanzanya Şilini sermayesinde %65 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığı Celebi Tanzania Aviation Services Limited ("Celebi Tanzanya"), Tanzanya Sivil Havacılık Otoritesi ("TAA") tarafından verilmiş sahip olduğu lisans kapsamında, Tanzanya sivil havacılık mevzuatı gereği, Tanzanya'daki havalimanlarında yer hizmetleri imtiyazı kazanma hakkı elde etmişti.Bu kapsamda, bağlı ortaklığımız Celebi Tanzanya, yaptığı başvuru kapsamında, Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda 5 (beş) yıl süre ile havalimanı yer hizmetleri verme imtiyazı elde etmiştir. Söz konusu imtiyaz sözleşmesi imzalanmış olup 5 (beş) yılın sonunda bir 5 (beş) yıl daha uzatılabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874780BIST