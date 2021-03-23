***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 23 Mart 2021 (bugün) aldığı kararla, Şirketimizin 2020 hesap dönemi muamelatından dolayı 15 Nisan 2021 tarihinde yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı kişilerin, adaylık beyanlarını ve bağımsızlık beyanlarını (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları için) incelemiş olup, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aday olabilme niteliklerine haiz olduklarına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Listesi:1. Can ÇELEBİOĞLU (Bağımsız Üye değil)2. İsak ANTİKA (Bağımsız Üye değil)3. Canan ÇELEBİOĞLU (Bağımsız Üye değil)4. Turgay KUTTAŞ (Bağımsız Üye değil)5. Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU (Bağımsız Üye değil)6. Mehmet Yağız ÇEKİN (Bağımsız Üye değil)7. Uğur Tevfik DOĞAN (Bağımsız Üye)8. Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN (Bağımsız Üye)Adayların kısa özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919949BIST