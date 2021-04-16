***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 11:13
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Can ÇELEBİOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne İsak ANTİKA'nın yeniden seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928730
BIST
14:081.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
14:088,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0651
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
14:089,6788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0726
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
14:08460,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,06
|Açılış
|: 460,35
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,80
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler14:08
|QUAGR
|29,12
|186.678.674
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|4.274.753
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|RYSAS
|3,35
|7.985.659
|% -47,08
|
|PEKGY
|1,80
|10.413.300
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.801.098
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|TUREX
|15,74
|417.705.957
|% -9,44
|
|GARAN
|7,32
|995.562.642
|% 0,14
|
|EREGL
|17,99
|633.931.816
|% -0,22
|
|ODAS
|3,51
|434.343.185
|% -4,62
|
|TUREX
|15,74
|417.705.957
|% -9,44
|
|PETKM
|6,34
|328.085.416
|% -1,09
|
|GARAN
|7,32
|995.562.642
|% 0,14
|
|ODAS
|3,51
|434.343.185
|% -4,62
|
|YKBNK
|2,16
|230.575.346
|% -2,26
|
|TSKB
|1,32
|110.176.931
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,21
|195.869.110
|% 0,94
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0686
|8,0724
|% 0,81
|
|Euro
|9,6732
|9,6788
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,0807
|11,1362
|% 0,68
|
|Frank
|8,7352
|8,7879
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1423
|2,1530
|% 0,60
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|13,40
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,62
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.019
|3.097
|30,14
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|14,57
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,29
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,91
|66,91
|-0,03
|