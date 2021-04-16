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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.04.2021 11:13



***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

15 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Can ÇELEBİOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne İsak ANTİKA'nın yeniden seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928730


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