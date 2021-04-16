***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 11:14
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16 Nisan 2021 tarihinde
1.Şirketin 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı hesap dönemi Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde
- Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
- Mehmet Yağız Çekin ve Uğur Tevfik Doğan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine,
- Turgay Kuttaş ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928731
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|TUREX
|15,74
|411.297.845
|% -9,44
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|PETKM
|6,35
|325.326.366
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|GARAN
|7,31
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|ODAS
|3,50
|432.927.190
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|YKBNK
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|204.596.102
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|TSKB
|1,31
|105.417.936
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|9,6645
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|Sterlin
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|11,1295
|% 0,62
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|% 0,92
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|Riyal
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|1.777
|13,19
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|3.078
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|13,65
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|Gümüş.Ons
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|26,15
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