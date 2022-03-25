***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 13:20
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25 Mart 2022 (bugün) tarihinde
Şirketimizin tabi olduğu Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış ekli "Bağış ve Yardım Politikası"nın kabulüne ve yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012965
BIST
14:402.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 18,65
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
14:4014,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0137
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:4016,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0327
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
14:40930,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,83
|Açılış
|: 930,85
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler14:38
|PKENT
|255,60
|115.976.432
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.328
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.458.821
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,76
|25.284.973
|% 8,94
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|14,02
|17.672.388
|% -4,08
|
|SELGD
|4,12
|1.953.261
|% -3,51
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ISSEN
|15,50
|9.546.365
|% -3,00
|
|KRDMD
|15,45
|1.153.992.459
|% 0,52
|
|THYAO
|28,22
|777.998.270
|% 0,36
|
|SMRTG
|16,45
|714.585.112
|% 6,82
|
|SASA
|59,05
|675.195.343
|% 0,85
|
|EREGL
|33,42
|586.423.173
|% -0,30
|
|KARSN
|4,68
|503.379.981
|% 4,00
|
|DOHOL
|3,26
|290.974.557
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,96
|326.172.248
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,45
|1.153.992.459
|% 0,52
|
|ODAS
|1,61
|98.737.373
|% 0,00
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8341
|14,8379
|% 0,09
|
|Euro
|16,3375
|16,3611
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,5105
|19,6083
|% 0,16
|
|Frank
|15,9469
|16,0430
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% 0,13
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,90
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.256
|-19,00
|
|Tam
|6.133
|6.286
|-21,92
|
|Yarım
|2.964
|3.041
|-10,61
|
|Çeyrek
|1.487
|1.520
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,22
|
Seans Raporu
14:38
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14:53
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14:53
BAKAB, OLMK, PKENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:53
SANEL, ETILR, SELGD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında