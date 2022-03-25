***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 25 Mart 2022 (bugün) tarihindeŞirketimizin tabi olduğu Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış ekli "Bağış ve Yardım Politikası"nın kabulüne ve yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012965BIST