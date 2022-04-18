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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.04.2022 15:02
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                               Şirketimiz Yönetim Kurulu 18 Nisan 2022 (bugün) aldığı kararla, Şirketimizin 2021 hesap dönemi muamelatından dolayı 21 Nisan 2022 tarihinde yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı kişilerin, adaylık beyanlarını ve bağımsızlık beyanlarını (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları için) incelemiş olup, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aday olabilme niteliklerine haiz olduklarına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
 
Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Listesi:
 
1.       Can ÇELEBİOĞLU                             (Bağımsız Üye değil)
2.       İsak ANTİKA                                     (Bağımsız Üye değil)
3.       Canan ÇELEBİOĞLU                        (Bağımsız Üye değil)
4.       Turgay KUTTAŞ                                (Bağımsız Üye değil)
5.       Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU            (Bağımsız Üye değil)
6.       Mehmet Yağız ÇEKİN                        (Bağımsız Üye değil)
7.       Uğur Tevfik DOĞAN                          (Bağımsız Üye)
8.       Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN            (Bağımsız Üye)
9.       İsmail Aydın GÜNTER                        (Bağımsız Üye)
10.    Demet ÖZDEMİR                               (Bağımsız Üye)
 
Adayların kısa özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021463


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