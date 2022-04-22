***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 10:33
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alınan yönetim kurulu kararınca Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Can ÇELEBİOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne İsak ANTİKA'nın yeniden seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022856
BIST
11:022.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,65
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:0214,7348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0322
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7385
En Düşük
14,6956
11:0215,9277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0218
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
11:02923,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,15
|Açılış
|: 923,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:00
|DAGHL
|25,64
|5.411.310
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,80
|6.253.808
|% 8,05
|
|TIRE
|13,55
|44.472.558
|% 7,20
|
|KLSYN
|2,11
|22.186.106
|% 7,11
|
|BMSCH
|8,52
|50.212.649
|% 6,10
|
|OLMK
|8,23
|19.933.174
|% -8,96
|
|MANAS
|25,16
|12.580.761
|% -5,20
|
|MSGYO
|4,21
|8.052.092
|% -3,66
|
|IDEAS
|22,64
|3.058.607
|% -3,66
|
|TDGYO
|8,19
|12.013.480
|% -3,53
|
|THYAO
|39,90
|1.281.671.367
|% -0,70
|
|SISE
|18,64
|1.030.376.194
|% 1,97
|
|ASELS
|28,38
|867.459.009
|% -0,49
|
|EKGYO
|3,07
|625.820.086
|% -0,97
|
|TUPRS
|258,50
|500.195.092
|% 0,39
|
|EKGYO
|3,07
|625.820.086
|% -0,97
|
|ODAS
|2,57
|307.252.444
|% 1,58
|
|TSKB
|2,05
|202.617.027
|% -0,97
|
|YKBNK
|5,33
|357.918.132
|% -0,37
|
|VAKBN
|4,81
|302.764.488
|% 1,26
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7303
|14,7372
|% 0,24
|
|Euro
|15,9166
|15,9287
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,9592
|19,0543
|% -0,73
|
|Frank
|15,3701
|15,4627
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9158
|3,9355
|% 0,18
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-1,28
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,33
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15TDGYO
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 272 adet işlem
-
11:14OLMK
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 449, 944 adet işlem
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EKGYO, VESTL
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, HALKB
-
11:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 1 kaybederek (% -0.13 ) 2, 304