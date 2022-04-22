***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 22 Nisan 2022 (bugün) tarihinde1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi hükümleri ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların ilan ve bildirimi sırasında yapılacak açıklamaların aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı Şirketimiz imza yetkililerinin müşterek imzaları ile yapılmasına,- Osman Yılmaz (Genel Müdür)- Deniz Bal (Mali İşler Direktörü)2. Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nde yer alan esaslara göre Borsa'ya bilgi iletimi ve koordinasyonu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren özel durum açıklamalarının Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı Şirketimiz imza yetkililerinin herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yapılmasına,- Osman Yılmaz (Genel Müdür)- Deniz Bal (Mali İşler Direktörü)- Sevil Duygu Demircioğlu (Mali İşler Müdürü)mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022859BIST