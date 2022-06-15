***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 16:06
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15 Haziran 2022 (bugün) tarihinde, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde mukim %99,9 oranında iştiraki bulunduğu, 24.430.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Celebi Airport Services India Private Limited'in ("CASI") Hindistan'daki stratejik büyüme planları çerçevesinde öngördüğü yatırımların gerçekleştirmesi ve artan faaliyetlerinin finansmanını için ihtiyaç duyduğu 346.860.000 Hint Rupisi tutarındaki öz kaynağın Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizce toplam 346.513.140 Hint rupisi (yaklaşık 4,25 milyon Avro) ödenmesine ve Şirketimizin sahip olduğu %99,9 oranındaki ortaklık payının korunmasına, bu hususta Şirketimiz tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037451
BIST
16:152.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,28
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:1517,2951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0305
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:1518,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:151.018,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,19
|Açılış
|: 1.018,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:15
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.685
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.960.053
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.807.358
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.825.220
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,64
|3.113.813.061
|% 1,66
|
|EREGL
|30,00
|2.083.644.559
|% -1,38
|
|SASA
|45,06
|1.533.384.015
|% 1,12
|
|SISE
|21,64
|1.494.262.144
|% -1,37
|
|AKBNK
|8,60
|830.320.747
|% 2,02
|
|MARTI
|1,52
|350.812.718
|% 8,57
|
|TSKB
|2,09
|400.608.080
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,69
|628.515.455
|% 1,52
|
|ISCTR
|4,76
|568.467.068
|% -0,83
|
|AKBNK
|8,60
|830.320.747
|% 2,02
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2887
|17,2951
|% 0,18
|
|Euro
|18,0092
|18,0309
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,8027
|20,9071
|% 0,70
|
|Frank
|17,2107
|17,3144
|% 0,21
|
|Riyal
|4,5960
|4,6190
|% 0,15
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|19,76
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|14,19
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|61,00
|
|Tam
|6.753
|6.855
|67,00
|
|Yarım
|3.315
|3.353
|33,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,57
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,34
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,60
|