***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 16:44
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23 Eylül 2022 (bugün) tarihinde, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde mukim %99,9 oranında iştiraki bulunduğu, 25.730.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Celebi Airport Services India Private Limited'in ("CASI") Hindistan'daki stratejik büyüme planları çerçevesinde öngördüğü yatırımların gerçekleştirmesi ve artan faaliyetlerinin finansmanını için ihtiyaç duyduğu 203.040.000 Hint Rupisi tutarındaki öz kaynağın Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizce toplam 202.836.960 Hint rupisi (yaklaşık 2,6 milyon Avro) ödenmesine ve Şirketimizin sahip olduğu %99,9 oranındaki ortaklık payının korunmasına, bu hususta Şirketimiz tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064953
BIST
16:343.291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,68
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:3418,4211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1025
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4211
En Düşük
18,3035
16:3417,9674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0739
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:34976,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,20
|Açılış
|: 977,11
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:31
|GLBMD
|13,53
|13.806.278
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.513.871
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|190.314.041
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.418.195
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.646.232
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,11
|42.364.155
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.916.336
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.406.388
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.364.005
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.818.190
|% -9,91
|
|THYAO
|71,40
|4.144.322.221
|% 0,14
|
|SASA
|61,05
|2.375.536.276
|% 5,17
|
|SAHOL
|27,36
|1.649.369.604
|% 0,37
|
|SISE
|27,32
|1.402.147.353
|% -0,73
|
|VAKBN
|7,69
|1.362.694.415
|% -0,77
|
|EKGYO
|4,01
|1.306.815.971
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,55
|999.703.565
|% 7,31
|
|VAKBN
|7,69
|1.362.694.415
|% -0,77
|
|DOHOL
|5,31
|789.915.925
|% 1,14
|
|HALKB
|7,68
|1.158.676.852
|% -1,54
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4046
|18,4160
|% 0,53
|
|Euro
|17,9462
|17,9592
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,2965
|20,3983
|% -1,22
|
|Frank
|18,7776
|18,8907
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8779
|4,9023
|% 0,55
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-22,79
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|8,00
|
|Tam
|6.685
|6.790
|28,00
|
|Yarım
|3.250
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.655
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,21
|
|B. Petrol
|87,10
|87,10
|-3,36
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46MERKO
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 6.24 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 794, 185 adet işlem
-
16:44BRYAT
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 642.30 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 118 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 05 kaybederek (% -0.31 ) 3, 570
-
16:43
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GLBMD, ULKER
-
16:43XU100
Endeks 3, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 41, 484.00 milyon TL de