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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.09.2022 16:44
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23 Eylül 2022 (bugün) tarihinde, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde mukim %99,9 oranında iştiraki bulunduğu, 25.730.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Celebi Airport Services India Private Limited'in ("CASI") Hindistan'daki stratejik büyüme planları çerçevesinde öngördüğü yatırımların gerçekleştirmesi ve artan faaliyetlerinin finansmanını için ihtiyaç duyduğu 203.040.000 Hint Rupisi tutarındaki öz kaynağın Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizce toplam 202.836.960 Hint rupisi (yaklaşık 2,6 milyon Avro) ödenmesine ve Şirketimizin sahip olduğu %99,9 oranındaki ortaklık payının korunmasına, bu hususta Şirketimiz tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064953


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