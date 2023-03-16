***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde mukim %99,9 oranında iştiraki bulunduğu, 25.730.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Celebi Airport Services India Private Limited'in ("CASI") Hindistan'daki stratejik büyüme planları çerçevesinde, başta Chennai Uluslararası Havalimanı olmak üzere hizmet verdiği yeni havalimanlarında büyüme planları doğrultusunda öngördüğü yatırımların gerçekleştirilmesi ve artan faaliyetlerinin finansmanı için ihtiyaç duyduğu 420.000.000 Hint Rupisi tutarındaki öz kaynağın Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına karar vermiştir. Bu çerçevede, Şirketimizce toplam 419.580.000 Hint rupisi (yaklaşık 4,8 milyon Avro) ödenecek ve Şirketimizin sahip olduğu %99,9 oranındaki ortaklık payı korunacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125619BIST