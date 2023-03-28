***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 28 Mart 2023 (bugün) aldığı kararla, Şirketimizin 2022 hesap dönemi muamelatından dolayı 13 Nisan 2023 tarihinde yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı kişilerin, adaylık beyanları ve bağımsızlık beyanları (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları için) incelenmiş Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının bağımsızlık beyanlarının ve özgeçmişlerinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından Şirketimizin başvurusuna istinaden incelenmiş olduğu, yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğinin Şirketimize bildirilmiş olduğu görülmüştür.Bu çerçevede, aşağıda isimleri yazılı kişilerin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aday olabilme niteliklerine haiz olduklarına,mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Listesi:1. Can ÇELEBİOĞLU (Bağımsız Üye değil)2. Hüseyin Hüsnü OKVURAN (Bağımsız Üye değil)3. Canan ÇELEBİOĞLU (Bağımsız Üye değil)4. Turgay KUTTAŞ (Bağımsız Üye değil)5. Esra SOYDAN (Bağımsız Üye değil)6. Mehmet Yağız ÇEKİN (Bağımsız Üye değil)7. Uğur Tevfik DOĞAN (Bağımsız Üye)8. Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN (Bağımsız Üye)9. İsmail Aydın GÜNTER (Bağımsız Üye)10. Demet ÖZDEMİR (Bağımsız Üye)Adayların kısa özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128912BIST