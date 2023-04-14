***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 10:48
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Can ÇELEBİOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Hüseyin Hüsnü OKVURAN'ın yeniden seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137996
BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:38
|ARZUM
|22,00
|19.580.205
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|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
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|GRNYO
|4,97
|31.393.065
|% 9,96
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|CVKMD
|127,00
|2.786.634
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|984.806
|% 9,95
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|ETILR
|14,32
|158.461.891
|% -9,94
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|EUYO
|5,98
|4.651.972
|% -9,94
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|DESA
|57,50
|29.344.586
|% -6,12
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|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
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|HUBVC
|5,06
|49.169.555
|% -5,24
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|KOZAL
|23,06
|1.909.081.598
|% 1,23
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|THYAO
|135,90
|1.782.502.301
|% -0,88
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|GESAN
|86,15
|1.210.468.743
|% 2,07
|
|KRDMD
|19,17
|979.443.031
|% 0,10
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|KOZAA
|46,04
|916.916.614
|% 4,83
|
|IHLAS
|0,87
|78.551.491
|% -1,14
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|EKGYO
|6,99
|603.643.717
|% -0,14
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|KOZAL
|23,06
|1.909.081.598
|% 1,23
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|ISCTR
|12,26
|806.870.257
|% 1,16
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|YKBNK
|10,38
|659.242.911
|% 0,58
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|13:38
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3650
|19,3686
|% 0,26
|
|Euro
|21,4122
|21,4331
|% 0,37
|
|Sterlin
|24,1719
|24,2931
|% 0,15
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|Frank
|21,7460
|21,8770
|% 0,46
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|Riyal
|5,1490
|5,1749
|% 0,22
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|13:38
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-0,18
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|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|1,42
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|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.778
|8.854
|63,00
|
|Yarım
|4.287
|4.332
|30,00
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|Çeyrek
|2.144
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,22
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|Gümüş Gr.
|16,19
|16,20
|0,14
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|B. Petrol
|86,42
|86,42
|0,33
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