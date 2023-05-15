***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 16:53
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15 Mayıs 2023 tarihli toplantısında,
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hüseyin Hüsnü Okvuran'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. İsak Antika'nın ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Esra Soydan'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mehmet Murat Çavuşoğlu'nun, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanmalarına,
mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151435
BIST
17:434.484
En Yüksek
|Değişim
|: -6,49%
|| -311,47
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4319,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1106
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
17:4321,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1515
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:431.274,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,43
|Açılış
|: 1.274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:41
|FLAP
|5,83
|7.704.202
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.452.267
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.568.864
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.701.507
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.719.555
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.178.288
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.103.488
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.305.108
|% -9,98
|
|ISGYO
|7,86
|131.244.765
|% -9,97
|
|THYAO
|126,30
|6.461.735.922
|% -4,75
|
|EREGL
|30,26
|3.054.587.695
|% -1,75
|
|SAHOL
|38,10
|2.798.965.803
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,23
|2.534.719.546
|% -0,78
|
|ASELS
|40,76
|2.330.372.441
|% -1,21
|
|EKGYO
|5,91
|2.219.957.356
|% 2,78
|
|KRDMD
|15,23
|2.534.719.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|16,98
|2.166.469.863
|% 0,59
|
|EREGL
|30,26
|3.054.587.695
|% -1,75
|
|DOHOL
|7,97
|773.963.594
|% -9,94
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6613
|19,6666
|% 0,52
|
|Euro
|21,3789
|21,4218
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,5341
|24,6571
|% 1,07
|
|Frank
|21,8866
|22,0184
|% 0,83
|
|Riyal
|5,2288
|5,2550
|% 0,53
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|9,57
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.503
|4.665
|-199,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.333
|-92,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,22
|0,13
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,64
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -360, 66 kaybederek (% -6.75 ) 4, 986
-
17:53XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 3 altında . İşlem hacmi 52, 290.00 milyon TL de
-
17:53AGHOL
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 94.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 825 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 1 altında . İşlem hacmi 51, 738.00 milyon TL de
-
17:48CCOLA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 256.40 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 520 adet işlem