***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 15 Mayıs 2023 tarihli toplantısında,Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hüseyin Hüsnü Okvuran'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. İsak Antika'nın ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Esra Soydan'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mehmet Murat Çavuşoğlu'nun, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanmalarına,mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151435BIST