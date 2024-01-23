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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2024 14:34
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 (bugün) tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin 30.01.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için adaylık beyanında bulunan aşağıda ismi yazılı kişinin, Şirketimizin başvurusuna istinaden adaylık  ve bağımsızlık beyanlarının  T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmiş olduğu, yönetim kurulu bağımsız üye adayı hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğinin Şirketimize bildirilmiş olduğu görülmüştür.
 
Bu çerçevede, aşağıda ismi yazılı kişinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aday olabilme niteliklerine haiz olduğuna,
 
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
 
Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Listesi:
 
1.       Fatma Çiğdem Bicik                            (Bağımsız Üye)
 
Adayın kısa özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242198


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