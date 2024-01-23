***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 (bugün) tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin 30.01.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için adaylık beyanında bulunan aşağıda ismi yazılı kişinin, Şirketimizin başvurusuna istinaden adaylık ve bağımsızlık beyanlarının T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmiş olduğu, yönetim kurulu bağımsız üye adayı hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğinin Şirketimize bildirilmiş olduğu görülmüştür.Bu çerçevede, aşağıda ismi yazılı kişinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aday olabilme niteliklerine haiz olduğuna,mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Listesi:1. Fatma Çiğdem Bicik (Bağımsız Üye)Adayın kısa özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242198BIST